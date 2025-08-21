Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
ФСБ рассекретила детали подготовки бомбардировки Сталинграда немецкой авиацией
К 80-летию Победы обнародованы рассекреченные документы вермахта, в которых особое внимание уделялось плану полного уничтожения Сталинграда летом 1942 года.
Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта, в которых подробно описывается подготовка к массированной бомбардировке Сталинграда летом 1942 года, передает РИА «Новости».
Публикация приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине трагических событий первой крупной авиационной атаки на город.
В документах, в частности в директиве №41 от 5 апреля 1942 года, подчеркивается, что немецкая армия ставила цель дойти до Сталинграда или хотя бы вывести его из числа индустриальных центров и транспортных узлов. Позднее, в директиве №45 от 23 июля 1942 года, отмечалась необходимость «заблаговременного разрушения города Сталинграда», а также нанесения ударов по Астрахани и блокирования судоходства на нижней Волге с помощью мин.
23о августа 1942 года Сталинград подвергся массированной бомбардировке со стороны люфтваффе. По разным данным, атаки уничтожили более половины жилых построек города: тяжелые фугасные бомбы разрушили здания до основания, а зажигательные боеприпасы вызвали пожар, охвативший большие площади.
По воспоминаниям очевидцев, мирный и процветающий до войны город превратился в перепаханное поле, где среди руин возвышались только остовы зданий и трубы. В результате авианалета погибли более 40 тыс. жителей, около 50 тыс. получили ранения. Эти трагические события стали отправной точкой героической обороны Сталинграда.
