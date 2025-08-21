ФСБ рассекретила детали подготовки бомбардировки Сталинграда немецкой авиацией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило документы Верховного командования вермахта, в которых подробно описывается подготовка к массированной бомбардировке Сталинграда летом 1942 года, передает РИА «Новости».

Публикация приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и годовщине трагических событий первой крупной авиационной атаки на город.

В документах, в частности в директиве №41 от 5 апреля 1942 года, подчеркивается, что немецкая армия ставила цель дойти до Сталинграда или хотя бы вывести его из числа индустриальных центров и транспортных узлов. Позднее, в директиве №45 от 23 июля 1942 года, отмечалась необходимость «заблаговременного разрушения города Сталинграда», а также нанесения ударов по Астрахани и блокирования судоходства на нижней Волге с помощью мин.

23о августа 1942 года Сталинград подвергся массированной бомбардировке со стороны люфтваффе. По разным данным, атаки уничтожили более половины жилых построек города: тяжелые фугасные бомбы разрушили здания до основания, а зажигательные боеприпасы вызвали пожар, охвативший большие площади.

По воспоминаниям очевидцев, мирный и процветающий до войны город превратился в перепаханное поле, где среди руин возвышались только остовы зданий и трубы. В результате авианалета погибли более 40 тыс. жителей, около 50 тыс. получили ранения. Эти трагические события стали отправной точкой героической обороны Сталинграда.

