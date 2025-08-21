Канада решила сократить зависимость от США за счет расширения связей с Европой

Канада решила расширить связи со Швецией и Финляндией в обороне вместо США

Tекст: Вера Басилая

Министр промышленности Мелани Жоли сообщила, что страна инвестирует значительные средства в оборонную сферу, ориентируясь на сотрудничество, в частности, со Швецией и Финляндией. Она подчеркнула, что Канада «чрезмерно зависит» от США и сейчас сосредотачивается на формировании альтернативных партнерств, передает ТАСС.

В рамках рабочей поездки Жоли посетит предприятия в Швеции и Финляндии, чтобы укрепить деловые связи с местными компаниями. Особое внимание уделяется финской верфи, которая принадлежит Канаде и где строится ледокол для эксплуатации в Арктике по заказу Оттавы.

Ранее Жоли планировала обсуждать с концерном Saab перспективу закупки шведских истребителей JAS 39 Gripen вместо американских F-35. Эта тема возникла после того, как премьер-министр Канады Марк Карни поручил Минобороны пересмотреть контракт на поставку F-35. Решение связано с введением США таможенных пошлин на канадский импорт и растущей напряженностью между странами.

В 2023 году корпорация Lockheed Martin выиграла тендер на поставку Канаде 88 истребителей F-35 на сумму 19 млрд канадских долларов. Оттава пока обязалась приобрести первую партию из 16 машин.

Ранее Канада запросила у Всемирной торговой организации консультации по поводу пошлин США на канадские автомобили и автозапчасти.

Жоли заявляла, что отношения Канады и стран Евросоюза с США уже никогда не будут прежними из-за решений президента США Дональда Трампа, особенно в торговой сфере.