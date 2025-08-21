Tекст: Ирма Каплан

Как сообщает сайт ООН, в целях защиты от террористических угроз организация приняла немало мер. В частности, в 2019 году появилась Группа друзей жертв терроризма и резолюция Генеральной Ассамблеи A/RES/73/305 об укреплении международного сотрудничества в целях оказания помощи жертвам терроризма.

В восьмой обзорной резолюции, принятой 22 июня 2023 года, отмечается важность защиты прав и поддержки потребностей жертв терроризма, а также женщин, детей и тех, кто пострадал от сексуального и гендерного насилия, совершенного террористами. Для этого в ООН создана глобальная программа поддержки жертв терроризма и Портал поддержки жертв терроризма Контртеррористического центра ООН.

Кроме того, Международный день поэта празднуют 21 августа ловцы рифм и ткачи виршей. Говорят, английский филантроп, предприниматель и издатель Уильям Сигхарт придумал придумал отмечать с 1994 года это торжество слова. Якобы он предложил каждое 21 августа награждать грамотами и деньгами лучших поэтов.

В России 21 августа отмечается День офицера, который появился благодаря инициативе общественного движения Офицера России и не просто так предваряет День флага России, отмечаемый 22 августа.

«День офицера России предлагается отмечать 21 августа, так как в этот день в 1943 году в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР были созданы суворовские училища, которые стали первым шагом для многих офицеров. Практически все ветеранские организации поддержали идею о придании ему официального статуса», – говорится на сайте «Офицеры России».

Еще одним торжеством в этот день является День без косметики и макияжа, призванный напомнить о естественной красоте и здоровье, также 21 августа празднуют День ежевики, День гладиолуса и День ораторского искусства.

В США в этот четверг отпразднуют День сладкого чая, в Британии – День бургера, в Марокко – День молодежи.

К именинному пирогу 21 августа стоит пригласить Емилиaнa, Гpигopия, Федopa, Миpoнa, Иocифa, Зocиму, Никoлaя, Лeoнидa, Мoиceя и Гepмaнa.