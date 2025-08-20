Эксперт: Треть заключенных на Украине оказались политическими

Эксперт Шеслер: Треть заключенных на Украине оказались политическими

Tекст: Ольга Иванова

Каждый третий заключенный на Украине находится в тюрьме по политическим мотивам, заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передает ТАСС.

По ее словам, таких людей насчитывается не менее 10 тыс. – 15 тыс. Шеслер уточнила, что только по статье о «госизмене» заведено около 4 тыс. дел, а по статье о «коллаборационизме» – более 9 тыс.

Эксперт отметила, что значительная часть политзаключенных на Украине – женщины. В основном, это работники муниципальных структур, сельсоветов и другие граждане, принимавшие участие в референдумах в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Шеслер привела примеры осужденных женщин, среди которых руководительница детского сада, получившая восемь лет колонии, и начальница почтового отделения, приговоренная к девяти годам заключения. В Херсонской области, по ее данным, из девяти человек, осужденных за участие в референдуме, семь – женщины, преимущественно пожилые.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что на Украине остаются почти 13 тыс. политзаключенных и гражданских пленных. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов передал уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой верифицированный перечень политзаключенных, находящихся в заключении на Украине.