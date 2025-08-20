Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.3 комментария
Кимаковский заявил о начале боев ВС России у Константиновки
Подразделения ВС России вступили в столкновения с украинскими силами на южных подступах к Константиновке, где противник несет серьезные потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, российские войска начали бои на южных подступах к Константиновке, передает ТАСС.
Кимаковский заявил: «Наши войска благодаря умелым действиям наших разведчиков, артиллеристов и операторов БПЛА начали бои на южных подступах к Константиновке».
По словам Кимаковского, украинская группировка в этом районе несет значительные потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Константиновку и Зеленое Поле в ДНР. Вооруженные Силы России взломали вторую линию обороны ВСУ под Константиновкой. За сутки ВСУ потеряли до 305 бойцов в зоне группировки «Юг».