Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Перевозивших авто для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
В станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае задержали автовоз с Chevrolet Volt, в котором нашли замаскированную взрывчатку, предназначенную для теракта на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности России сообщила 18 августа о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Управлять им должен был ничего не подозревавший смертник.
По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt, которую доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».
Как выяснило РИА «Новости», пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды – железнодорожная станция.
В ФСБ уточнили, что автомобиль следовало передать другому водителю, которому предстояло выехать на Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».
Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.