Перевозивших авто для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Tекст: Ирма Каплан

Федеральная служба безопасности России сообщила 18 августа о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Управлять им должен был ничего не подозревавший смертник.

По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt, которую доставили в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а в Россию ввезли из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».

Как выяснило РИА «Новости», пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской на территории Краснодарского края. Рядом находится элеватор, а в трех минутах езды – железнодорожная станция.

В ФСБ уточнили, что автомобиль следовало передать другому водителю, которому предстояло выехать на Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником».

Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту подорвали грузовик со взрывчаткой. После этого теракта движение там удалось восстановить в рекордные сроки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне украинские формирования также атаковали Крымский мост, однако конструкция выдержала и продолжила работать без повреждений.