Космонавты МКС встретили экипаж Crew Dragon на борту станции

Космонавты МКС встретили прибывший экипаж Crew Dragon миссии Crew-11

Tекст: Мария Иванова

Космонавты Международной космической станции встретили экипаж миссии Crew-11 на борту станции. По словам спецкора ТАСС, космонавта Роскосмоса Алексея Зубрицкого, сразу после открытия люков члены МКС поприветствовали прибывших коллег. Среди экипажа Crew-11 на станции впервые оказался российский космонавт Олег Платонов.

Алексей Зубрицкий отметил: «Только что встретили коллег, прибывших на борту Crew Dragon. Олег Платонов пока адаптируется, но уже сказал, что его очень впечатлил вид Земли в иллюминаторе. Когда он увидел ее впервые, она оказалась намного красивее, чем он себе представлял».

Корабль Crew Dragon Endeavour пристыковался к МКС в 9.27 по московскому времени. Экипаж миссии Crew-11 состоит из четырех человек, для Олега Платонова этот полет стал дебютом на орбите.

Между тем Роскосмос заявил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС.



