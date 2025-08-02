Tекст: Дмитрий Зубарев

О потерях украинской армии за сутки сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров, передает ТАСС. По его словам, подразделения Западной группировки войск уничтожили более 220 военнослужащих ВСУ, одну боевую бронированную машину, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и двенадцать минометов.

Российские системы ПВО за этот же период сбили в воздухе 46 беспилотников самолетного типа. Были уничтожены 32 пункта управления беспилотной авиацией, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов украинской армии.

Также, по словам Шарова, российские подразделения нанесли удары по формированиям механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Сведловки, Лозового, Новоселовки и Лесной Стенки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские силы начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военные России освободили Предтечино в ДНР.