Tекст: Дмитрий Зубарев

Командование ВСУ перебросило новые подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещён в России) в приграничные районы Сумской области, передает ТАСС. Российские силовые структуры уточнили, что на теткинском и глушковском участках линии фронта украинские силы не переходили к активным действиям, но зафиксировали прибытие новых подразделений этого батальона в регион.

Собеседник агентства отметил: «На теткинском и глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал. Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го ошб «Айдар». Ранее сообщалось, что родственники мобилизованных украинцев из этого батальона пытаются добиться привлечения командиров к ответственности за потери своих близких в приграничных районах.

По информации силовых структур, основные потери в батальоне несут насильно мобилизованные украинцы, а наиболее мотивированные неонацисты остаются в тылу. В социальных сетях родственники бойцов опубликовали фотографию первой штурмовой роты, полностью уничтоженной в июле бойцами Северной группировки в районе Бессаловки Сумской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России показало удар оперативно-тактического комплекса «Искандер» по площадке запуска беспилотников ВСУ. ВСУ потерпели неудачу, пытаясь вернуть утраченные позиции в Сумской области. За сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли около 1,4 тыс. военнослужащих.