Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии

Tекст: Алексей Дегтярев

Производство вина в России увеличилось на четверть после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, пишет Bloomberg со ссылкой на Международную организацию по виноградарству и виноделию (OIV).

Наибольший вклад в этот рост внесли винодельческие регионы Черноморского побережья, в первую очередь Краснодарский край и Крым.

Как отмечает агентство, на параде Победы в мае в Москве мировым лидерам предлагали только российские вина, на этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин.

В 2024 году внутреннее потребление вина в России составило 8,1 млн гектолитров, что эквивалентно более 1 млрд бутылок. При этом производство водки, традиционного русского напитка, снизилось на 26,3% и достигло минимальных показателей за последнее десятилетие.

Рост популярности отечественного вина связан с санкциями, ограничившими импорт западных вин и сделавшими их менее доступными по цене. В 2025 году импорт вина в Россию сократился вдвое, а на вина из «недружественных» стран были увеличены пошлины до 25%.

Участники рынка отмечают, что на фоне ограниченного выбора западных брендов растет интерес к российским винам, а государственная политика поддержки отрасли и развитие программы «Российская винная полка» стимулируют спрос. Также обсуждается возможность увеличения квот на отечественные вина в магазинах и ресторанах до 30-40%.

Несмотря на успехи, производители отмечают нестабильность рынка и опасаются, что снятие санкций и возвращение конкуренции с западными винами может вновь изменить ситуацию.

Напомним, статистика показывает резкое падение импорта алкоголя в Россию и значительный рост внутреннего производства. Также фиксируется экспорт алкоголя из России. в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как России удалось добиться этого.