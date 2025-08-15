Мирошник заявил об ожидании визита Трампа в Россию

МИД: Россия рассчитывает на ответный визит Трампа после саммита на Аляске

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия ожидает, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп совершит ответный визит в страну, передает ТАСС.

«Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», – подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что подобный визит был бы логичным и продемонстрировал бы развитие отношений двух крупнейших геополитических держав. Взаимодействие между Россией и США, по словам посла, не ограничивается только ситуацией на Украине. Мирошник напомнил, что у двух стран есть широкий круг вопросов международного и экономического характера, а также в сферах культуры и спорта, которые требуют диалога и развития.

На ваш взгляд Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа? С воодушевлением

С безразличием

С разочарованием

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Отвечая на вопрос о возможности визита Трампа в Крым, дипломат предпочел не строить прогнозов и посоветовал не забегать вперед.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Белый дом объявил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.