Мирошник заявил об ожидании визита Трампа в Россию
МИД: Россия рассчитывает на ответный визит Трампа после саммита на Аляске
После переговоров лидеров России и США на Аляске Москва рассчитывает на визит Дональда Трампа в ответ, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, Россия ожидает, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп совершит ответный визит в страну, передает ТАСС.
«Если российский лидер отправляется на территорию США, мы рассчитываем на взаимный приезд лидера Соединенных Штатов на российскую территорию», – подчеркнул дипломат.
Мирошник отметил, что подобный визит был бы логичным и продемонстрировал бы развитие отношений двух крупнейших геополитических держав. Взаимодействие между Россией и США, по словам посла, не ограничивается только ситуацией на Украине. Мирошник напомнил, что у двух стран есть широкий круг вопросов международного и экономического характера, а также в сферах культуры и спорта, которые требуют диалога и развития.
Отвечая на вопрос о возможности визита Трампа в Крым, дипломат предпочел не строить прогнозов и посоветовал не забегать вперед.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Магадан накануне встречи с Дональдом Трампом на Аляске. Американские истребители F-35 были развернуты на авиабазе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Белый дом объявил время начала переговоров Путина и Трампа в Анкоридже.