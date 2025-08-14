Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Бастрыкин потребовал доклад по делу о насилии над несовершеннолетней
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела по факту преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней девушки в Ленобласти.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела, сообщает Telegram-канал СК.
В сообщениях СМИ отмечается, что преступление против половой неприкосновенности было совершено приезжим водителем такси в отношении 16-летней пассажирки. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело.
Бастрыкин требует представить подробный доклад по обстоятельствам преступления и мерам, принимаемым для расследования. Отмечается, что работа по установлению всех деталей происшествия продолжается.
