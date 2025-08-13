Стало известно о лобовом столкновении террористов «Крокуса» с микроавтобусом

Машина напавших на «Крокус» остановилась, врезавшись в микроавтобус Volkswagen Crafter

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, нарушители пытались скрыться от полиции после нападения на «Крокус сити холл», уезжая на автомобиле Renault Symbol. За ними следовали два экипажа ДПС, которые открыли огонь по их машине, повредив задние и передние колеса, а также заднее стекло.

В материалах дела отмечается, что после ряда выстрелов Renault начал терять управление, петлять по дорогое и снижать скорость. В этот момент во встречном направлении двигался микроавтобус Volkswagen Crafter с водителем и 14 пассажирами.

Водитель террористов направил машину в лобовое столкновение с микроавтобусом, однако в последней момент водитель микроавтобуса выполнил маневр уклонения, но избежать столкновения не удалось – Renault ударил по заднему правому колесу Volkswagen.

Отмечается, что авария произошла на 376-м километре трассы М-3 «Украина» в Навлинском районе. После столкновения Renault занесло, и он остановился в центре дороги. Все находившиеся в микроавтобусе не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники нападения на концертный зал в Красногорске получили автоматы и пистолет за сутки до совершения преступления и затем спрятали их в квартире.

Полиция Красногорска получила извещение о концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» позднее установленного срока.

Сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на след напавших благодаря быстрому анализу видеозаписей до начала пожара в серверной, где хранились эти записи.