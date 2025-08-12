Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
Конгресс: Закон Трампа о налогах увеличит состояние богатых и снизит доходы бедных
Вступивший в силу в США новый закон о налогах и расходах приведет к тому, что доходы самых богатых американцев вырастут в среднем на 13,6 тыс. долларов в год, а наименее обеспеченные потеряют примерно 1,2 тыс. долларов, сообщает управление конгресса по бюджету.
Управление конгресса по бюджету сообщило, что доходы наименее обеспеченных американцев снизятся примерно на 1,2 тыс. долларов в год. Основной причиной такого снижения стало сокращение программ социальной поддержки, включая Medicaid и продовольственную помощь, передает РИА «Новости».
В то же время ведомство заявило, что доходы 10% наиболее обеспеченных вырастут в среднем на 13,6 тыс. долларов ежегодно.
Более обеспеченные и средний класс также выиграют от новых налоговых послаблений, однако наибольшую выгоду получат самые богатые граждане.
Ранее Дональд Трамп подписал масштабный законопроект, включающий налоговые льготы, рост оборонных расходов и увеличение потолка госдолга.
Управление Конгресса США по бюджету заявило, что этот закон приведет к росту дефицита бюджета на 3,4 трлн долларов в 2025-2034 годах.
Опрос газеты WSJ показал, что американцы не поддерживают «большой и прекрасный» закон президента Трампа.