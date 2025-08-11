Очередь машин на Крымском мосту сократилась менее тысячи

Число автомобилей перед Крымским мостом снизилось до 904 единиц

Tекст: Денис Тельманов

Менее одной тысячи автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, пишет ТАСС. По состоянию на 22:00 по московскому времени в очереди ожидали досмотра 904 транспортных средства. Время ожидания составляет примерно три часа.

Пробка со стороны Тамани полностью исчезла, и на контрольном пункте досмотра очередей не зафиксировано. Ранее в течение дня, к 10:00, общее число автомобилей на подходах к мосту превышало две тысячи, однако после полудня очереди начали заметно сокращаться.

К 16:00 со стороны Кубани ожидания оставались только для 250 автомобилей. Со стороны Керчи в это же время в очереди стояли 1,1 тыс. машин. Власти отмечают, что ситуация на мосту стабилизировалась, и движение стало более свободным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крымском мосту утром собралась большая очередь из автомобилей, преимущественно движущихся со стороны Тамани.

На подъезде к мосту водители ждали ручного досмотра более трех часов, а количество машин достигло 1130.

Певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Григорий Лепс выступили перед водителями, оказавшимися в длинной пробке.