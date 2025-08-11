Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).8 комментариев
Пробка на Крымском мосту существенно уменьшилась, со стороны Тамани ожидание полностью исчезло, а со стороны Керчи осталось менее одной тысячи машин.
Менее одной тысячи автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи, пишет ТАСС. По состоянию на 22:00 по московскому времени в очереди ожидали досмотра 904 транспортных средства. Время ожидания составляет примерно три часа.
Пробка со стороны Тамани полностью исчезла, и на контрольном пункте досмотра очередей не зафиксировано. Ранее в течение дня, к 10:00, общее число автомобилей на подходах к мосту превышало две тысячи, однако после полудня очереди начали заметно сокращаться.
К 16:00 со стороны Кубани ожидания оставались только для 250 автомобилей. Со стороны Керчи в это же время в очереди стояли 1,1 тыс. машин. Власти отмечают, что ситуация на мосту стабилизировалась, и движение стало более свободным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Крымском мосту утром собралась большая очередь из автомобилей, преимущественно движущихся со стороны Тамани.
Певцы Ярослав Дронов (Shaman) и Григорий Лепс выступили перед водителями, оказавшимися в длинной пробке.