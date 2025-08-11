В Киргизии призвали мигрантов из страны трудиться на родине

Tекст: Алексей Дегтярев

Киргизы уезжают из страны на заработки и становятся мигрантами в чужой стране, им нужно вернуться, заявил Ташиев, передает ТАСС со ссылкой на издание «Кактус».

Эти люди могут работать на стройках, управлять спецтехникой и служить народу Киргизии.

Сейчас в республике фиксируется нехватка рабочих рук. В Нарынской области строится 127 объектов, добавил глава ведомства.

В июне в МВД сообщали, что в 2024 году в Россию прибыли более 6 млн мигрантов, при этом примерно половина из них приехала для трудоустройства.

По данным ведомства, большча часть приезжих – выходцы из Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%).