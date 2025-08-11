Православный писатель рекомендовал не употреблять слова «хохол» и «жид»

Tекст: Татьяна Косолапова

В Улан-Удэ одна из жительниц получила штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что в общедомовом чате использовала слово «хохол», обращаясь к мужчине, фамилия которого заканчивалась на букву «о».



«Вообще, употребление слова "хохол" и ему подобных очень зависит от контекста. Если говорить о случае в Бурятии, там совершенно четко просматривается желание человека обидеть. Соответственно, можно обсуждать решение суда – сумму, назначенную в качестве штрафа, но очевидно, что логика здесь просматривается», – говорит Таксюр.

По его словам, на сегодняшний день действительно трудно квалифицировать оскорбление, какое из сленговых названий национальности обидное, а какое нет. Поэтому любые подобные слова без пояснений и уточнений собеседник рекомендует либо не употреблять вовсе, либо делать это с большой осторожностью, чтобы никого ими не задеть.

«Все, что касается национальной, идеологической принадлежностей, нужно использовать в адрес других людей с осторожностью, потому что на сегодняшний день эти вопросы стоят остро. Дело в том, что национальный вопрос стал политическим. Если раньше нас учили жить в одной большой многонациональной стране, то сейчас с помощью национальностей проводят манипуляции. Национальная тема активно используется для разобщения людей», – подчеркивает писатель.

Он отмечает, что употребление подобного рода слов может вызвать споры или обидеть какую-либо группу людей даже в том случае, если человек и сам к ней принадлежит. Украинцы, называя своих соотечественников «хохлами», также рискуют получить соответствующее обращение в суд. При этом он напоминает, что в действительности многие российские писатели данный сленг употребляли и не было никакой негативной коннотации.

«Антон Чехов в переписке с издателем газеты "Новое время" Алексеем Сувориным упоминал слово "хохлы" в контексте описания упрямства и особенностей менталитета малороссов, таковым называл и себя. То же самое касается и слова "жид". Апостол Павел, будучи евреем, говорил, что гордится тем, что причастен к закону, что он не язычник, что он иудей. В переводе на церковно-славянский преуспевал в иудействе – это преуспевал в жидовстве. Никакого негативного оттенка нет. Поэтому при употреблении всех этих слов очень важен контекст и то, с какой целью все это используют», – заключил Таксюр.

