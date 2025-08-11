День белого гриба отмечают в России

Рябков заявил о наличии у России новейшего вооружения, помимо «Орешника»

Замглавы МИД Рябков: У России есть другие новейшие вооружения, помимо «Орешника»

Tекст: Дарья Григоренко

Он отметил: «Орешник – да, но есть и другое [вооружение]. Так что времени мы не теряли», передает ТАСС.

Рябков также подчеркнул, что речь идет о вооружениях, которые пока официально не названы. По его словам, он не может раскрывать подробности о «том, что ему не положено называть», но подтвердил, что такие разработки действительно существуют.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник сообщил, что Россия может применить новейшее высокоточное оружие «Орешник» против западных ракет и ключевых объектов ВПК Украины.

1 августа президент России Владимир Путин заявил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник». В ноябре прошлого года Путин сообщил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.