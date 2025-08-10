Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.0 комментариев
Дрон-камикадзе ВСУ сжег комбайн в Брянской области
Атака на комбайн произошла в селе Алешковичи Суземского района Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что в результате целенаправленного удара дрона-камикадзе по сельхозтехнике машина полностью сгорела.
«Укронацисты атаковали дронами-камикадзе село Алешковичи Суземского района. В результате целенаправленного удара по работающей в полях сельхозтехнике полностью сгорел комбайн. К счастью, комбайнер вовремя успел укрыться и не пострадал!», – сообщил Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее три работника «Брянскавтодора» пострадали при атаке украинских дронов. Кроме того, при атаке дронов в Брянске пострадали два сотрудника водоканала.