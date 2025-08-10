Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинское командование в Сумской области направляет бойцов ВСУ на штурм населённых пунктов, уже контролируемых российскими войсками, используя обман, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

Собеседник агентства подчеркнул, что командование ВСУ на данном участке фронта «обманом отправляет личный состав на штурм позиций». По его словам, боевые группы получают задачу эвакуировать раненых с позиций и населённых пунктов, которые, как утверждается, якобы находятся под контролем украинских войск, однако фактически удерживаются российскими военными.

Российские силовики считают, что подобная тактика приводит к дополнительным потерям среди украинских подразделений, поскольку бойцы оказываются в зоне контроля России без необходимой поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи Военно-воздушных сил Украины перевели в штурмовики под Сумами. Вооруженные силы Украины потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.