Бундестаг объявил поиски тренеров по йоге и пилатесу

Бундестаг начал поиск инструкторов по йоге для снижения стресса у сотрудников

Tекст: Мария Иванова

Отдел закупок немецкого парламента ищет инструкторов по йоге и пилатесу для сотрудников администрации, чтобы снизить стресс и повысить уровень расслабления, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение издания Bild.

В администрации бундестага уточнили, что участие депутатов парламента и их помощников в программе не предусмотрено. Курс йоги рассчитан на период с февраля 2026 года по январь 2030 года, за это время участники познакомятся с признанными методами снижения стресса, чтобы предотвращать его негативные последствия для здоровья.

Пилатес будет нацелен на комплексное укрепление глубоких мышц тела, а занятия организуют в одном из зданий бундестага. Стоимость курса для сотрудников администрации составит 30 евро за 15 занятий. Итоговая сумма контракта пока неизвестна, но его присудят победителю тендера, предложившему наилучшие условия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом власти Германии планируют поэтапно увеличить число добровольцев в армии, доведя их количество до 40 тыс. молодых людей ежегодно к 2031 году. Минобороны Германии назвало инженеров по ремонту и обслуживанию техники самой дефицитной специальностью в случае войны.