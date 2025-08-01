Аксенов предложил забрать снесенный в Карабахе памятник Айвазовскому

Tекст: Алексей Дегтярев

«Готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что художник-маринист является земляком крымчан и внес значительный вклад в развитие региона.

Он добавил, что не надо крушить памятники, лучше отдать их России.

По словам главы региона, Айвазовский внес вклад не только в российскую, но и в мировую культуру.

Ранее памятник художнику Ивану Айвазовскому демонтировали в бывшей столице непризнанного Карабаха, и день сноса совпал с днем рождения художника и годовщиной выселения армян.

После этого в Баку выразили недовольство тем, что ТАСС употребил название Степанакерт вместо Ханкенди в публикации о сносе памятника Айвазовскому.