Московское метро подало 16 исков против «Метровагонмаша»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Московский метрополитен подал в Арбитражный суд Москвы 16 исков к своему поставщику вагонов – предприятию «Метровагонмаш», общая сумма требований по ним составляет около 3,9 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Первый иск был зарегистрирован 22 мая, он оказался самым крупным и насчитывает более 1,1 млрд рублей. Основные претензии касаются взыскания неустоек и убытков, однако подробные основания исков не раскрываются. Последний иск был подан 4 июля. Почти все заявления пока оставлены без движения: суд указывает на процессуальные ошибки, включая неуплату госпошлины и отсутствие доказательств направления копий ответчику.

Завод «Метровагонмаш» – крупнейший производитель вагонов метро в России и на пространстве СНГ, работает в этой сфере с 1934 года. В 19 городах 11 стран мира эксплуатируется свыше 9 тыс. его вагонов, ежедневно они перевозят более 16 млн пассажиров. В настоящее время предприятие входит в состав «Трансмашхолдинга», выпускающего широкий спектр железнодорожного подвижного состава. Минпромторг России ранее объявлял о планах завода производить до 800 вагонов в год к 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка России к АО «Московский метрострой» о взыскании 109 млн индийских рупий. Деньги должны быть взысканы в рублях по курсу Центрального банка России на дату исполнения решения.