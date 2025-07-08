  • Новость часаПентагон объявил о скорой отправке оборонительных вооружений Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Партию войны» в Европе отдали женщинам
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Лавров заявил о назревании «легкого бунта» внутри НАТО
    В Омске ветка убила героя американского фильма
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
    Экс-замглавы Росгвардии Стригунова арестовали по делу о взятке
    Все аэропорты России стабилизировали прием и отправку рейсов
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    39 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    8 июля 2025, 07:59 • Новости дня

    Бойцы ВС России задержали диверсанта в освобожденном селе Богатырь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденном селе Богатырь на Украине бойцы ВС РФ задержали украинского диверсанта, который пытался скрыться среди местных жителей.

    Украинский диверсант был задержан военнослужащими ВС РФ в освобожденном селе Богатырь Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». По словам гранатометчика 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным «Вахх», бойцам стало известно о присутствии диверсионно-разведывательных групп в населенном пункте, и одного из них удалось взять в плен.

    «Он отнекивался, что он только-только пришел, никого не знает, а по нашей информации, они там уже находятся достаточно длительное время», – рассказал штурмовик.

    Вахх также отметил, что украинские диверсанты активно маскируются под местных жителей, переодеваясь ночью в военную форму. Главной задачей задержанных было выявление численности, дислокации и маршрутов передвижения российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские военные начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Военнослужащие России также освободили Предтечино в ДНР.

    7 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине

    Военный аналитик Рожин: Украинцы приветствуют российские удары по ТЦК

    Военный аналитик объяснил цели российских ударов по военкоматам на Украине
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач. Первая – нарушение мобилизационной кампании противника. Вторая – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к Москве. Третья – формирование дополнительных расходов для Киева, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ.

    «На Украине давно возникла проблема с комплектованием армии. Украинцы не хотят вступать в ВСУ даже за деньги. Поэтому основной набор личного состава происходит насильственно – руками и ногами сотрудников ТЦК», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, ВС России ударами по военкоматам решают сразу несколько задач.

    Первая – нарушение мобилизационной кампании. «Мы мешаем противнику осуществлять насильственный набор людей. Это находит отклик внутри украинского общества», – пояснил собеседник, добавив, что из этого вытекает вторая задача – коммуникация с украинцами и влияние на их отношение к нашей стране.

    «За мужчинами на улицах буквально охотятся сотрудники ТЦК. При этом очень многие на Украине не хотят воевать и выступают за разрешение конфликта. Поэтому они приветствуют удары по тем, кто лично для них представляет угрозу. Это в том числе способствует положительному изменению взглядов на Россию», – рассуждает Рожин. Причем люди сами пишут в Сети, где находятся патрули ТЦК и центры комплектования, таким образом осуществляя наводку, указал аналитик.

    Третья задача ударов – создание для Киева дополнительных расходов. «Украинское руководство постарается рассредоточить военкоматы, перевезти состав, а также документацию в защищенные объекты. Все это потребует денег», – уточнил спикер. По его прогнозам, удары по ТЦК продолжатся в ближайшие месяцы.

    О необходимости включить военкоматы в список целей говорили еще в 2023 году, напомнил Рожин. По его мнению, нынешнее решение связано с увеличением производственных мощностей. «Выпуск дронов в России устойчиво растет. Количество тех же «Гераней», которое мы ежесуточно выпускаем, увеличивается. Причем их цена относительно низкая. Это позволяет нам решать больше задач. Так что вольготная жизнь украинских тэцекашников заканчивается», – заключил Рожин.

    Ранее Минобороны России сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ. В понедельник взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье, а накануне – в Кременчуге Полтавской области. Всего за предыдущую неделю совершенно три атаки на ТЦК.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием бусифицированных по другим адресам. В ВСУ считают, что целью ударов российских сил является срыв мобилизации.

    Представитель командования Сухопутных войск Виталий Саранцев полагает, что действия ВС России стали частью более широкой кампании по снижению мобилизационной готовности. Примечательно, что местные жители, судя по комментариям в Сети, в восторге от новостей об ударах. Некоторые из них пишут: «Працюйте, браття» (Работайте, братья).

    Комментарии (14)
    8 июля 2025, 05:13 • Новости дня
    Пентагон объявил о скорой отправке оборонительных вооружений Украине

    Пентагон подтвердил отправку оборонительных вооружений Украине

    Пентагон объявил о скорой отправке оборонительных вооружений Украине
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава пресс-службы Пентагона Шон Парнелл выпустил заявление ведомства о военной помощи Украине после слов президента США Дональда Трампа о необходимости помочь Киеву защищаться от «очень сильных ударов».

    «По указанию президента Трампа Министерство обороны направит Украине дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира», – сказано в заявлении Пентагона.

    Парнелл уточнил, что система предоставления фотографий для оценки военных поставок по всему миру остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны America First.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил 7 июля, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Комментарии (9)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 03:43 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия, чтобы та лучше могла защищать себя.

    Трамп сказал, что «мы должны отправить больше оружия, потому что они (Украина) должны быть в состоянии защитить себя», – заявил Трамп в ходе трансляции, которую вело Associated Press (AP).

    Он добавил, что Россия наносит Украине «очень, очень сильный удар», поэтому США дадут Киеву оборонительное оружие.

    Это заявление было сделано через несколько дней после того, как администрация Трампа распорядилась приостановить поставки критически важного оружия на Украину.

    По словам Трампа, не имеет значения, что люди, погибающие в результате украинского конфликта, не являются американцами. Между Россией и Украиной творится «ужасная вещь», сказал глава Белого дома.

    Он несколько раз повторил фразу о своем недовольстве президентом России Владимиром Путиным, указав на то, что тысячи россиян и украинцев гибнут каждую неделю.

    «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Издание Politico писало, что решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США.

    Комментарии (11)
    7 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    Российские войска освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Бессаловку в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Дачное в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ около Писаревки, Запселья, Ольшанки, Храповщины, Юнаковки, Садков, Варачино и Битицы в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Казачьей Лопани и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии, два склада с боеприпасами и склад с материальными средствами.

    Группировкой войск «Центр» было нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Димитрова, Красноармейска, Суворово, Муравки, Родинского и Гришино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 440 военнослужащих, пять бронемашин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Петро-Ивановкой и Купянском в Харьковской области, Зеленой Долиной и Торским в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины, включая американский бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50, а также три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Серебрянки, Северска, Часова Яра, Федоровки, Белой Горы, Константиновки, Щербиновки и Александро-Шультино в ДНР.

    При этом противник потерял более 130 военнослужащих, танк, машину РСЗО «Град», артиллерийское орудие, пикап и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Малиновки в Запорожской области, Воскресенки и Карла Маркса в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны около Новоандреевки, Каменского, Плавней в Запорожской области, Михайловки и Антоновки в Херсонской области.

    Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, два артиллерийских орудия, пять станций РЭБ, три склада с боеприпасами и склад горючего, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

    В минувшую пятницу было освобождено Предтечино в ДНР, а за день до этого ВС России освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 12:19 • Новости дня
    Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье

    Tекст: Ольга Иванова

    После ударов по военкоматам в Полтаве и Кременчуге взрывы прогремели в Винницкой, Харьковской и Запорожской областях.

    Винницкий областной ТЦК приостановил свою работу «из-за напряженной ситуации в стране» и рассредоточил прием мобилизованных по другим адресам, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

    Кроме того, как сообщает ТАСС, взрывы произошли в ТЦК в Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. По данным Сухопутных войск ВСУ, ранен военнослужащий Запорожского ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Артиллерия «Центра» засыпала позиции ВСУ листовками о сдаче в плен

    Tекст: Евгения Караваева

    Артиллерийские расчеты группы «Центр» использовали реактивные снаряды с листовками, призывающими украинских военных добровольно сдаться в плен на Красноармейском направлении.

    Артиллеристы группировки «Центр» применили реактивные снаряды с агитационными материалами, сообщает Минобороны в Telegram.

    В ведомстве отметили, что агитационные материалы содержали призывы к украинским военным добровольно складывать оружие и сдаваться в плен российским войскам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родные украинских военных обращались к российским силовикам 3,5 тыс. раз по вопросу добровольной сдачи в плен. А россиянка эвакуировала своего брата из Харькова с помощью сдачи в плен.


    Комментарии (3)
    7 июля 2025, 11:07 • Новости дня
    Штурмовик ВС России заявил о массовой сдаче в плен солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные стали чаще капитулировать еще до столкновения с подразделениями российской армии, что связано с нехваткой ресурсов и низким моральным духом, сообщил командир штурмовой мотогруппы с позывным Луна в составе группировки «Восток» Вооруженных сил РФ.

    По его словам, украинские солдаты все чаще стараются сдаться в плен, избегая боестолкновений с российскими войсками, передает ТАСС. Луна добавил, что в подразделениях противника ощущается недостаток ресурсов, истощение морального духа и нехватка провизии.

    Штурмовик сообщил: «Противник терпит поражение. У них уже не хватает ресурсов, боевого духа, сил, провизии, всего. Заходишь к ним на позицию, а у них там все скудно, бедно. Спрашиваешь у них, они не хотят воевать, стараются больше сдаваться. Да, есть такие, которые пытаются огрызаться, но их единицы».

    Он отметил, что среди сдавшихся украинских военных в последнее время почти не встречаются иностранные наемники; по его наблюдениям, на позициях в основном находятся мобилизованные и люди пожилого возраста. Военнослужащий добавил, что сейчас ряды ВСУ пополняют преимущественно старики, в то время как ранее на позициях были более уверенные и подготовленные бойцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за одни сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России в Австралии вызвали в МИД Австралии по поводу попавшего в плен наемника.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 10:18 • Новости дня
    Суд в Узбекистане отправил мужчину в тюрьму за контракт с ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд в Ташкенте вынес решение по делу 32-летнего мужчины, служившего по контракту в российской армии и признанного виновным в наемничестве.

    Суд в Ташкенте вынес приговор по делу гражданина Узбекистана, проходившего службу по контракту в России, сообщает ТАСС. В материалах дела говорится, что мужчина уехал на заработки в Россию в 2018 году, получил российское гражданство, но сохранил и гражданство Узбекистана.

    В 2023 году он заключил контракт на военную службу в российской армии с июля 2024 года по июнь 2025 года. Однако 27 июля 2024 года мужчина был ранен, после чего его признали временно непригодным для службы, и в декабре он вернулся в Узбекистан рейсом из Самары в Ташкент.

    При досмотре у него на телефоне нашли фотографии документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Суд признал мужчину виновным по п. 1 ст.154 Уголовного кодекса Узбекистана «Наемничество» и приговорил к пяти годам тюрьмы. Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин Узбекистана в апреле осужден на пять лет за участие в спецоперации на Украине в рядах Вооруженных сил России по обвинению в наемничестве. В январе житель Узбекистана был приговорен к четырем годам ограничения свободы за участие в конфликте на Украине в составе российских Вооруженных сил. В ноябре прошлого года Куштепинский районный суд Ферганской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы за участие в конфликте на Украине после заключения контракта с Минобороны России.

    Комментарии (6)
    7 июля 2025, 09:20 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожили иностранных наемников и штаб ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар корректируемой авиабомбой по селу Январское привел к уничтожению штаба бригады ВСУ и гибели более десяти человек.

    Пункт управления 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ был уничтожен в результате удара корректируемой авиабомбой по селу Январское, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, в ходе удара погибли более десяти украинских военнослужащих, среди которых находилась группа недавно переброшенных иностранных наемников.

    В результате атаки еще шесть украинских военнослужащих получили тяжелые ранения. Информация о национальности иностранных наемников и других деталях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 05:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

    МИД Франции пригрозил России «самыми жесткими санкциями» ради Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о стремлении Евросоюза заставить Россию на мир с Украиной, чтобы убедить ее в этом, Европа намерена ввести «самые жесткие санкции» против Москвы.

    «Мы хотим, чтобы (президент России) Владимир Путин наконец согласился на прекращение огня, поскольку мы видим, что с тех пор, как президент (США Дональд) Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...> удары России по Украине увеличились в пять раз. Это больше не может продолжаться, это должно прекратиться», – заявил Барро в эфире телеканала TF1.

    По его словам, совместно с усилиями сенаторов США, Европа готовится принять, по предложению Франции, самые жесткие санкции, принятые за последние три года.

    «Они напрямую истощат ресурсы, позволяющие Владимиру Путину продолжать воевать», – уточнил министр.

    В частности, в перечне рестрикций говорится о «нефтяных доходах и финансовых игроках в России или в других странах».  Кроме того, из-за новых санкций Россия  «больше не добьется прогресса» на военном поприще.

    «Мы действительно намерены заставить его сложить оружие», – пообещал Жан-Ноэль Барро.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, Франция должна перестать участвовать в чужих войнах и «выписывать чеки» Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на манифестации «за мир» в Париже.

    Тогда же Эммануэль Макрон заявлял, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину.

    Кроме того, Жан-Ноэль Барро заявлял, что Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Зеленским на саммите НАТО намерение компании Renault производить на Украине БПЛА.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 12:30 • Новости дня
    В Минобороны подтвердили удары по ТЦК ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотников, складам с боеприпасами, горючим, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь управляемых авиабомб и 402 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 049 беспилотников, 614 ЗРК, 24 156 танков и других бронемашин, 1576 боевых машин РСЗО, 27 079 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 760 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что взрывы прогремели в военкоматах в Харькове и Запорожье.

    До этого в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В Полтаве взрыв также повредил здание военкомата.

    Комментарии (0)
    8 июля 2025, 01:11 • Новости дня
    Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали местные жители

    Балицкий: Данные для ударов по ТЦК передали жители подконтрольных Киеву территорий

    Tекст: Ирма Каплан

    После ударов ВС России по ТЦК в Запорожье и Харькове губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это результат работы с информацией от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях.

    «Сегодня Вооруженные силы России нанесли удары по территориальным центрам комплектования ВСУ, так называемым ТЦК, в Запорожье и Харькове. <...> Также российские военные поразили предприятие сборки дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных в 138 районах. Это во многом результат информирования от тех, кто остается на временно оккупированных киевскими нацистами территориях и сообщает о местах расположения военных преступников», – написал он в Telegram-канале.

    Балицкий напомнил, что ТЦК – это аналоги военкоматов, которые выполняют функцию «карательного органа для украинцев» и занимаются уличным отлавливанием жителей для принудительной отправки на фронт.

    «За ТЦК числится множество преступлений против жителей оставшейся Украины, вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада», – отметил он.

    Губернатор региона добавил, что в Запорожской области работает гуманитарный канал связи, куда жители еще не освобожденных Запорожья, Харькова, Одессы, Киева, Днепропетровска могут сообщить о военных и гражданских преступлениях, принудительной мобилизации и пунктах расположения противника.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ, сообщили в Минобороны.Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего

    в списке военных целей ВС России на Украине появились новые объекты.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль 5 км границы у Бессаловки

    Марочко: Российская армия взяла под контроль 5 км границы у Бессаловки

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные полностью контролируют около пяти километров границы в районе освобожденной Бессаловки на стыке с Сумской областью Украины.

    Около пяти километров государственной границы России на стыке с Сумской областью Украины перешли под полный контроль российской армии после освобождения населенного пункта Бессаловка, передает ТАСС.

    Военный эксперт Андрей Марочко отметил: «Со взятием Бессаловки мы взяли под контроль государственную границу, которая находилась в так называемой серой зоне, и начали формировать буферную зону».

    Марочко также предположил, что таким образом армия России готовит плацдарм для дальнейшего продвижения у Бессаловки. По его оценке, это позволит продолжить отодвигать украинские войска от государственной границы России и укреплять позиции на новых территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД ранее в понедельник, Марочко также заявил, что Вооруженные силы Украины несут потери из-за усталости бойцов.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему принцип территориальной целостности не применяется к ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    7 июля 2025, 09:24 • Новости дня
    В Чугуево поражены пункты размещения ВСУ и иностранных наемников

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Чугуева в Харьковской области зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников, что вызвало усиленные меры секретности.

    Пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в Чугуеве были поражены, сообщил военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные подполья, передает ТАСС. По его словам, среди пораженных объектов находились не только украинские военные, но и иностранные наемники, которые готовились к выходу на боевые позиции.

    Киселев отметил, что на место происшествия прибыли около 80 машин скорой помощи. Власти Украины засекретили информацию о случившемся, а на месте работают сотрудники полиции и спецслужб, устанавливающие обстоятельства произошедшего. «Сегодня киевская хунта молчит об этом, а там были поражены не просто вэсэушники и подразделения, которые готовились выйти на боевую линию соприкосновения, там были и наемники. <…> Съехалось порядка 80 карет скорой помощи. Информацию сильно засекретили. И полиция, и эсбэушники разбираются, что же произошло и как так могло случиться», – заявил Киселев.

    Кроме того, по данным подполья, отмечается низкий моральный дух среди украинских военных из-за крупных потерь, поражения систем и пунктов управления, а также заметного сокращения поставок обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник в Чугуевской общине на Украине прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Комментарии (12)
    7 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    Пушилин сообщил о планомерном охвате Красноармейска российскими войсками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают расширять зону контроля вокруг Красноармейска в ДНР, охватывая город для последующего освобождения, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Российские войска продолжают планомерное окружение Красноармейска в Донецкой народной республике, чтобы освободить город от украинских вооруженных формирований, передает ТАСС. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Денис Пушилин.

    «Также мы видим продвижение на Красноармейском направлении, мы видим и освобожденные населенные пункты. И мы, самое важное, видим достаточно планомерный охват самого города, что в дальнейшем приведет, безусловно, к его освобождению», – отметил Пушилин.

    По его словам, российские войска расширяют зону контроля на Великоновоселковском и Краснолиманском направлениях. В районе Часова Яра зафиксированы значительные успехи, которые, по мнению Пушилина, дают основания рассчитывать на полное освобождение города в обозримом будущем. Украинские подразделения, в свою очередь, предпринимают попытки контратак у поселка Дачное в Днепропетровской области и у Редкодуба на севере ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил, что ВСУ готовятся к уличным боям в Красноармейске. Дронщики российского спецназа вынудили подразделения ВСУ отступить из-под Красноармейска. На Красноармейском направлении действует женское штурмовое подразделение ВСУ численностью около ста человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    Тело экс-министра транспорта Старовойта опознала его ассистентка
    В деле бывшего губернатора Смирнова могут появиться новые фигуранты
    Суд Баку оставил под стражей журналистов «Sputnik Азербайджан»
    Генпрокурор потребовал проверить законность роста цен на такси при сбоях связи
    Финнам оказалось дешевле лечить своих домашних животных в России
    Власти Москвы озвучили планы по переводу метро на беспилотные поезда

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском

    Крохотная деревня Соболевка оказалась имеющей важнейшее значение для подготовки к освобождению ключевого города-крепости ВСУ в Харьковской области – Купянска. Почему такое произошло, как российские войска готовят окружение всей купянской группировки противника – и какие направления откроются при дальнейшем наступлении на позиции ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации