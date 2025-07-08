Спецпосланник США Уиткофф и президент Трамп заявил о скорых переговорах с Ираном

Спецпосланник США Уиткофф заявил о грядущих переговорах с Ираном

Tекст: Ирма Каплан

Отвечая на вопросы журналистов перед ужином в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с Ираном, о котором он больше недели говорит, что Иран заинтересован в них, пишет Times of Israel.

«Мы запланировали переговоры с Ираном, и они хотят поговорить после того, как получили большую взбучку», – шутит Трамп, имея в виду удары США по трем ядерным объектам Ирана.

На вопрос, есть ли у него дата переговоров с Ираном, Трамп ответил: «Я бы предпочел не говорить, но вы прочтете об этом завтра или увидите это завтра».

При этом американский лидер признался, что не видит смысла в переговорах с Ираном, так как уверен, что ядерная программа Тегерана уничтожена.

«Но (иранцы) запросили встречу, и я собираюсь пойти, и если мы сможем что-то изложить на бумаге, это будет хорошо», – добавил он.

Трамп считает, что Иран теперь настроен по-другому в отношении ядерных переговоров после ударов США и приобрел большее уважение к США и Израилю.

Когда главу Белого дома спросили, в каком случае он решит снова ударить по Ирану, он выразил надежду, что подобного не случится.

«Они хотят заключить мир, и я полностью за это. Если это не так, мы готовы, хотим и можем, но я не думаю, что нам придется это делать», – ответил он, имея в виду готовность к очередному удару по исламской республике.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, команда специалистов МАГАТЭ завершила свою миссию в Тегеране и отправилась обратно в Вену.

Пентагон заявил, что удары США откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.



В начале июля Трамп допустил, что Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным.

Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.