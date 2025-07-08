  • Новость часаТрамп заявил о готовности направлять Украине «больше оружия»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Партию войны» в Европе отдали женщинам
    Старовойт приобрел автомобиль Tesla за полтора месяца до смерти
    Лавров заявил о назревании «легкого бунта» внутри НАТО
    В Омске ветка убила героя американского фильма
    Белый дом объяснил паузу в военной помощи Киеву
    Лавров заявил о несправедливом распределении мест в СБ ООН
    Экс-замглавы Росгвардии Стригунова арестовали по делу о взятке
    Все аэропорты России стабилизировали прием и отправку рейсов
    Чиновник Минтранса скончался после совещания в здании ведомства
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии

    Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред

    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    37 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    8 июля 2025, 04:29 • Новости дня

    Спецпосланник США Уиткофф и президент Трамп заявил о скорых переговорах с Ираном

    Спецпосланник США Уиткофф заявил о грядущих переговорах с Ираном

    Tекст: Ирма Каплан

    Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф говорит, что первый раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном после войны между Израилем и Ираном в прошлом месяце состоится «на следующей неделе или около того».

    Отвечая на вопросы журналистов перед ужином в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с Ираном, о котором он больше недели говорит, что Иран заинтересован в них, пишет Times of Israel.

    «Мы запланировали переговоры с Ираном, и они хотят поговорить после того, как получили большую взбучку», – шутит Трамп, имея в виду удары США по трем ядерным объектам Ирана.

    На вопрос, есть ли у него дата переговоров с Ираном, Трамп ответил: «Я бы предпочел не говорить, но вы прочтете об этом завтра или увидите это завтра».

    При этом американский лидер признался, что не видит смысла в переговорах с Ираном, так как уверен, что ядерная программа Тегерана уничтожена.

    «Но (иранцы) запросили встречу, и я собираюсь пойти, и если мы сможем что-то изложить на бумаге, это будет хорошо», – добавил он.

    Трамп считает, что Иран теперь настроен по-другому в отношении ядерных переговоров после ударов США и приобрел большее уважение к США и Израилю.

    Когда главу Белого дома спросили, в каком случае он решит снова ударить по Ирану, он выразил надежду, что подобного не случится.

    «Они хотят заключить мир, и я полностью за это. Если это не так, мы готовы, хотим и можем, но я не думаю, что нам придется это делать», – ответил он, имея в виду готовность к очередному удару по исламской республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, команда специалистов МАГАТЭ завершила свою миссию в Тегеране и отправилась обратно в Вену.

    Пентагон заявил, что удары США откатили ядерную программу Ирана на срок до двух лет назад, что говорит об успехе военной операции США, которая все же достигла своих целей.

    В начале июля Трамп допустил, что Иран мог иметь четыре ядерных объекта, один из которых был запасным.

    Кроме того, США получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали.

    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    Комментарии (31)
    7 июля 2025, 21:51 • Новости дня
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    Трамп объявил о введении торговых пошлин против страны БРИКС и Казахстана
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР. Кроме того, в письме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву американский лидер сообщил о введении с 1 августа пошлины в 25% на любые казахстанские товары, экспортируемые в Соединенные Штаты.

    Документ был опубликован на странице Трампа в Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что данная мера будет применяться отдельно от уже существующих секторальных пошлин. Аналогичные письма были отправлены и премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму, в которых говорится о введении такой же 25%-ной пошлины на малайзийские товары с 1 августа 2025 года.

    Кроме того, США введут пошлину в 40 % на всю продукцию из Лаоса и Мьянмы, также начиная с 1 августа 2025 года. В письмах лидерам этих стран Трамп отметил, что если они повысят свои пошлины на американские товары, США пропорционально увеличат свои пошлины выше 40%.

    Также стало известно о введении с 1 августа 2025 года импортной пошлины в 30% на всю продукцию из ЮАР.

    Ранее Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, поддерживающих политику объединения БРИКС. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что протекционистская политика Вашингтона в отношении членов БРИКС и их партнеров является бесперспективной.

    Комментарии (18)
    7 июля 2025, 19:29 • Видео
    Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

    На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

    Комментарии (10)
    5 июля 2025, 19:53 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    «Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал», – сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО, без переизбрания Трампа на пост президента США страны НАТО никогда бы не достигли цели в достижении трат на оборонные расходы в 2% от ВВП в 2025 году и 5% в 2035 году.

    Ранее Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с «папочкой».

    Комментарии (6)
    7 июля 2025, 06:08 • Новости дня
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    Трамп пригрозил пошлинами сторонникам «антиамериканского» БРИКС
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают политику объединения БРИКС, отметив отсутствие исключений.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные торговые пошлины на товары из стран, поддерживающих политику БРИКС, передает ТАСС. Заявление он опубликовал в воскресенье на платформе Truth Social.

    Трамп отметил: «В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз о введении 100% пошлин, если объединение попробует конкурировать с долларом. США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Трампа могут принести Америке негативные последствия.

    Комментарии (13)
    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»

    Трамп посетовал на превращение Маска в ходячую катастрофу

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил в социальной сети Truth Social с резкой критикой в адрес бывшего главы DOGE Илона Маска, назвав его «потерявшей берега» «ходячей катастрофой».

    Жесткий пост Трампа появился через несколько дней после того, как Маск объявил о создании «Американской партии».

    «Грустно наблюдать, как Илон Маск полностью потерял берега, по сути, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что Маск даже собрался третью политпартию в стране организовать, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США, так как «система, похоже, не предназначена для них».

    «Единственное, на что способны третьи партии, – так это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие народа и рассудок. Республиканцы же – это отлаженная машина, которая только что приняла самый крупный законопроект в своем роде в истории нашей страны», – добавил глава Белого дома.

    Он продолжил, отметив, что «отличный законопроект», к сожалению для Маска,  отменял «нелепый закон» об электромобилях, который заставил бы всех в сжатые сроки купить электромобиль. Трампу это изначально не нравилось, поэтому теперь американцы вольны покупать авто с любым типом двигателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы.

    Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.

    Комментарии (4)
    7 июля 2025, 19:33 • Новости дня
    Sohu: Путин шокировал США на переговорах с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин отказался идти на уступки, что вызвало удивление у американской стороны, пишет китайское издание Sohu.

    Как пишет Sohu, китайские аналитики обратили внимание на поведение Путина во время недавнего телефонного разговора с Трампом, передает News.ru. По мнению экспертов, российский лидер не только не согласился на уступки, но и ужесточил риторику в ходе обсуждения.

    Вашингтон рассчитывал склонить Москву к своим условиям, используя давление и обещания выгод, однако Путин не изменил своей позиции, подчеркивают журналисты. Такой подход, как отмечается в публикации, обескуражил американские власти, которые теперь затрудняются выбрать дальнейшую стратегию. Переговоры лидеров двух стран не привели к соглашению, а инициативы Трампа по достижению мира зашли в тупик, подытоживает издание.

    Кроме того, эксперты указали, что Запад пытается оказывать давление не только на Россию, но и на Китай, являющийся ключевым партнером России. Однако эти усилия также не привели к успеху. Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с представителями Евросоюза подчеркнул, что Пекин не заинтересован в поражении России в противостоянии с Западом, сообщает источник.

    Напомним, разговор между Путиным и Трампом состоялся в пятницу. Российский лидер по телефону рассказал главе Белого дома о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине.

    Комментарии (5)
    7 июля 2025, 13:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС

    Политолог Бордачев: Тарифные угрозы Трампа в адрес БРИКС – приглашение к переговорам

    Эксперт объяснил угрозы Трампа в адрес БРИКС
    @ REUTERS/Ken Cedeno

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая президенту США форма приглашения к переговорам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент США Трамп обвинил БРИКС в антиамериканской политике.

    «Цель работы БРИКС не в том, чтобы противодействовать кому-либо в целом и Вашингтону в частности. В то же время решения организации могут восприниматься как носящие антиамериканский характер. Действия объединения в некотором смысле мешают Штатам извлекать ренту из происходящих в мире процессов», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его словам, покупку любого не американского товара или оплату картой, не привязанной к платежной системе США, глава Белого дома Дональд Трамп может трактовать, как действие, направленное против интересов его страны.

    «При этом, сама по себе угроза о введении дополнительных пошлин против стран БРИКС – это не анонс мер, которые будут гарантированно приняты, а присущая Трампу форма приглашения другой стороны к переговорам», – уточнил аналитик.

    «Кроме того, у США и Китая – одного из лидеров БРИКС – потенциал компромиссов близок к исчерпанию. Это понимают и в Пекине, и в Вашингтоне. Поэтому Трамп подошел к вопросу с несколько другой стороны – как игрок, просчитывающий ходы наперед, но всегда готовый к импровизации», – резюмировал собеседник.

    В понедельник президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%». «Исключений из этой политики не будет», – написал глава Белого дома.

    Взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран, отметил в свою очередь Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. «Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов», – цитируют Пескова «Известия».

    Днем ранее президент России Владимир Путин на главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил о необходимости дальнейшего расширения использования национальных валют во взаиморасчетах между странами – членами организации.

    «Создание на площадке БРИКС независимой расчетно-депозитарной системы, как представляется, позволит сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными. К слову, применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет: в 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%», – сказал он.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сообщил о проработке в БРИКС независимой расчетно-депозитарной инфраструктуры, трансграничной платежной инициативы, создании перестраховочных мощностей и повышении эффективности особых экономических зон.

    По словам дипломата, сейчас в организации совершенствуется механизм пула условных валютных резервов, включая использование альтернативных доллару валют, сообщается в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут стопроцентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Также глава Белого дома заявил, что организация, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия, была создана для «плохой» цели, не уточнив, для какой именно.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    Комментарии (4)
    7 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп и Зеленский обсудили замену посла Украины в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили по телефону смену украинского посла в США, пишет Bloomberg.

    Собеседник Bloomberg сообщил, что среди возможных преемников нынешнего посла Оксаны Маркаровой рассматриваются премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко, передает ТАСС.

    По информации источника, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить вопрос назначения нового посла с американской стороной. Причины такого решения официально не раскрывались.

    Агентство отмечает, что смена главы украинской дипмиссии происходит на фоне внезапного прекращения поставок вооружений на прошлой неделе со стороны администрации Трампа. Кроме того, подчеркивается, что Трамп не смог выступить посредником между Москвой и Киевом.

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером. По его словам, беседа была «содержательной».

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 15:01 • Новости дня
    Иран потребовал от миллионов афганских мигрантов покинуть страну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские власти призвали несколько миллионов афганских мигрантов и беженцев покинуть страну до конца воскресенья, угрожая арестами.

    Как пишет Al Jazeera, иранское правительство объясняет ужесточение мер вопросами национальной безопасности, особенно после недавнего конфликта с Израилем и удара США по иранским ядерным объектам. Представитель правительства Фатеме Мохаджерани заявила: «Мы всегда старались быть хорошими хозяевами, но национальная безопасность – приоритет, и нелегальные иностранцы, естественно, должны вернуться».

    По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за время военных действий с Израилем ежедневный уровень депортаций вырос с 2 тыс. до более 30 тыс. человек. С марта власти Ирана потребовали, чтобы все афганцы без разрешения на проживание добровольно уехали до конца воскресенья, в противном случае им грозит принудительное выдворение. За это время более 700 тыс. человек уже покинули страну, в июне число выехавших превысило 230 тысяч.

    Гуманитарные организации опасаются, что массовая депортация еще больше дестабилизирует Афганистан – одну из самых бедных стран мира. В Иране, по оценкам, проживает около 4 млн афганских мигрантов, многие из которых живут там десятилетиями. Представители афганской диаспоры отмечают рост антииранских настроений: «Больно видеть, как людей высылают из единственного дома, который они знали», – рассказала владелица ресторана Батуль Акбари.

    Студент Мухаммад Насим Мазахери сказал, что из-за депортаций семьи оказываются разлученными. Власти Ирана при этом отмечают, что не нацелены выборочно на афганцев и действуют в рамках закона.

    Накануне в США приостановили проект крупнейшего центра для мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подписал указ о запрете въезда в США из ряда стран, включая Афганистан, Иран, Сомали и другие.

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: США поставили интересы Израиля выше поддержки Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство США изменило приоритеты в военной помощи, сосредоточившись на поддержке Израиля и сократив поставки Украине, пишет Washington Post.

    Газета отмечает, что президент Дональд Трамп распределяет военные ресурсы между внешнеполитическими задачами, что влияет на объем помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что Трамп принял решение поддержать Израиль на фоне растущих глобальных оборонных обязательств Вашингтона, которые превышают его возможности их выполнять.

    Издание сообщило, что для американского президента привлекательной стала стратегия максимальной поддержки Израиля и одновременного ослабления Украины по политическим и стратегическим причинам в условиях внутриполитических разногласий в США.

    В тексте подчеркивается, что, по мнению авторов WP, Трамп, чтобы удовлетворить различные силы в своей коалиции, видит политическую выгоду в жесткой линии против Ирана и более сдержанной позиции в отношении России.

    Газета ВЗГЯЛД писала, что у Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану, отметив нарушения международного права.

    Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

    БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 19:36 • Новости дня
    МИД Ирана сообщил о более 6 тыс. погибших и раненных за время конфликта с Израилем

    Tекст: Ольга Иванова

    За 12 дней открытого противостояния с Израилем жертвами конфликта в Иране стали более шести тыс. человек, пострадала гражданская и ядерная инфраструктура.

    Более шести тыс. человек стали жертвами – погибли или получили ранения – в результате 12-дневной открытой фазы конфликта между Ираном и Израилем, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает РИА «Новости».

    По словам главы иранского МИДа, «агрессия израильского режима против Ирана была явным нарушением пункта 4 статьи 2 Устава ООН и актом агрессии». Он заявил, что в результате атак значительные разрушения получили объекты инфраструктуры, жилые районы и ядерные объекты страны.

    Саммит БРИКС проходит 6-7 июля. На нем обсуждаются вопросы безопасности и урегулирования конфликтов. Иран и Израиль в последние недели обвиняли друг друга в эскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новая война между Израилем и Ираном неизбежна. Армия Израиля готовит комплекс разведывательных и оперативных мероприятий для сохранения преимущества своих ВВС в небе над Тегераном. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на окончание войны Израиля и Ирана.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    National сообщила о возможном объявлении Трампом перемирия в Газе в понедельник

    National: Трамп может в понедельник объявить о прекращения огня в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшие переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, поэтому ожидается, что американский президент Дональд Трамп объявит о 60-дневном перемирии в понедельник, пишет англоязычная газета ОАЭ National.

    Непрямые переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС возобновились в воскресенье в столице Катара в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, пишет газета National.

    Переговоры начались через два дня после того, как ХАМАС дал положительный ответ на предложенное соглашение о прекращении огня и захвате заложников, которое предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников, удерживаемых группировкой, а также останков еще 18 человек, умерших в плену, согласно проекту соглашения.

    «Если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о прекращении огня в понедельник, сообщили источники The National. В заявлении будет содержаться призыв к ХАМАС сложить оружие, а к его лидерам – покинуть раздираемый войной анклав и жить в изгнании», – говорится в материале газеты.

    По словам источника, Трамп призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если они хотят постоянного прекращения огня. Предложение также включает положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и уходе Израиля из Газы должно начаться, как только вступит в силу перемирие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Фон дер Ляйен обвинила инициаторов вотума недоверия в «связях с Россией»
    Тело экс-министра транспорта Старовойта опознала его ассистентка
    В деле бывшего губернатора Смирнова могут появиться новые фигуранты
    Суд Баку оставил под стражей журналистов «Sputnik Азербайджан»
    Генпрокурор потребовал проверить законность роста цен на такси при сбоях связи
    Финнам оказалось дешевле лечить своих домашних животных в России
    Власти Москвы озвучили планы по переводу метро на беспилотные поезда

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском

    Крохотная деревня Соболевка оказалась имеющей важнейшее значение для подготовки к освобождению ключевого города-крепости ВСУ в Харьковской области – Купянска. Почему такое произошло, как российские войска готовят окружение всей купянской группировки противника – и какие направления откроются при дальнейшем наступлении на позиции ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации