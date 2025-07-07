Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские солдаты все чаще стараются сдаться в плен, избегая боестолкновений с российскими войсками, передает ТАСС. Луна добавил, что в подразделениях противника ощущается недостаток ресурсов, истощение морального духа и нехватка провизии.

Штурмовик сообщил: «Противник терпит поражение. У них уже не хватает ресурсов, боевого духа, сил, провизии, всего. Заходишь к ним на позицию, а у них там все скудно, бедно. Спрашиваешь у них, они не хотят воевать, стараются больше сдаваться. Да, есть такие, которые пытаются огрызаться, но их единицы».

Он отметил, что среди сдавшихся украинских военных в последнее время почти не встречаются иностранные наемники; по его наблюдениям, на позициях в основном находятся мобилизованные и люди пожилого возраста. Военнослужащий добавил, что сейчас ряды ВСУ пополняют преимущественно старики, в то время как ранее на позициях были более уверенные и подготовленные бойцы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за одни сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России в Австралии вызвали в МИД Австралии по поводу попавшего в плен наемника.