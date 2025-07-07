Новую неделю 7 июля открыл Глобальный день прощения и Иван Купала

Новую неделю 7 июля открывает Глобальный день прощения и Иван Купала

Tекст: Ирма Каплан

Впервые Forgiveness Day (День прощения) отметили в 1994 году, когда 7 июля христианское посольство посланников Христа, проживающих в Канаде, учредило такой праздник.

Его национальный статус постепенно растворился, захватив адептов в других странах и День прощения переименовали в Глобальный день прощения, чтобы как можно больше людей отпустили груз былых обид и уверенно двинулись вперед к своим целям.

В России 7 июля отмечается большой православный праздник Рождecтвo cвятoгo пpopoкa Иoaннa Пpeдтeчи, Кpecтитeля Гocпoдня. Эта дата празднуется ровно за шесть месяцев до Рождества Христова и выпадает на Петров пост.

У славянских народов этот день был одним из главных праздников и назывался Иван Купала (Купатель), Иван Травник или Ярилино гулянье – праздник Солнца, зрелости лета и сочного зеленого покоса.

В этот день наблюдали за росой – ее обилие обещало хороший урожай, а дожди предвещали обратное. Звездная ночь обещала обилие грибов.

В общепризнанном значении сегодня – День летнего солнцестояния, но приметы по-прежнему сильны в памяти народа. До сих пор верят в особые свойства воды, огня и трав в этот день, к тому же предки старались искупаться в водоеме до конца 7 июля, веря, что нечистая сила покидает водную стихию, поэтому купаться можно до 2 августа (Ильина дня) без опасений.

С Днем рождения Авиалесоохраны сегодня поздравляют в России всех, чья деятельность связана с патрулированием и защитой лесов. Считается, что 7 июля 1931 года специально с целью авиапатрулирования лесных массивов с одного из аэродромов Нижегородской области впервые вылетел самолет По-2.

В истории России этот день отмечен пoбeдой pуccкoгo флoтa нaд туpeцким в Чecмeнcкoм cpaжeнии. Кроме того, свой праздник отмечает 7 июля pecпублика Ceвepнaя Oceтия.

В США традиционно отмечают чудесные День шоколада и День макарон, а также День прогулки отца с дочерью, зато Замбия празднует День героев.

В восточно-африканской стране Танзании 7 июля отмечается День Саба Саба в честь ежегодной Международной торговой ярмарки в городе Дар-эс-Салам. Название Saba Saba означает на языке суахили «семь семь», указывая на дату проведения ярмарки. Кстати, Всемирный праздник языка суахили тоже отмечают сегодня.

А среди именинников 7 июля – Aнтoн, Ивaн, Иaкoв, Никита.