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ВСУ подтвердили взрыв в здании военкомата в Кременчуге
Взрыв прогремел в здании военкомата Кременчуга, при этом предварительно никто не пострадал, а на месте работают экстренные службы.
В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв, сообщили сухопутные войска ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент случился в воскресенье, когда, по словам украинского ведомства, «произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП».
По предварительным данным, среди военнослужащих и сотрудников военкомата никто не пострадал и не погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в украинском ведомстве.
Издание «Страна.ua» обращает внимание, что еще до взрыва над зданием военкомата уже был виден дым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.