ВСУ подтвердили взрыв в здании военкомата в Кременчуге

Tекст: Дмитрий Зубарев

В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области произошел взрыв, сообщили сухопутные войска ВСУ, передает РИА «Новости». Инцидент случился в воскресенье, когда, по словам украинского ведомства, «произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП».

По предварительным данным, среди военнослужащих и сотрудников военкомата никто не пострадал и не погиб. На месте происшествия работают экстренные службы, уточнили в украинском ведомстве.

Издание «Страна.ua» обращает внимание, что еще до взрыва над зданием военкомата уже был виден дым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в здании военкомата в Полтавской области прогремел взрыв. В центре Одессы автомобиль взорвался и ранил украинского военного. В Полтаве взрыв повредил здание военкомата.