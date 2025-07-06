Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.0 комментариев
Взрыв прогремел в здании военкомата в Полтавской области
В здании военкомата в Кременчуге Полтавской области Украины прогремел взрыв во время объявленной в регионе воздушной тревоги, пишет украинское издание «Страна».
На данный момент подробностей инцидента не сообщается. Местные органы власти не подтвердили факт взрыва в официальных источниках, передает ТАСС.
В четверг внефракционный депутат Артем Дмитрук отметил, что украинские пользователи поддерживают атаки на территориальные центры комплектования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Полтаве прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги. По сообщениям украинских СМИ, в центральной части Полтавы зафиксирован взрыв, в результате которого пострадало здание военкомата.
Ранее были опубликованы кадры, на которых показаны последствия атаки на нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области Украины.