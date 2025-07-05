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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    22 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня

    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%

    Reuters: ЕС сократит импорт украинской пшеницы и сахара на 80%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз ввел новые квоты на поставки украинской сельхозпродукции, которые ограничат импорт пшеницы и сахара с украинской территории.

    Ограничения ввели после жалоб европейских фермеров на рост импорта украинских зерна и сахара, пишет Reuters.

    Импорт пшеницы из Украины теперь ограничен 1,3 млн тонн в год, что на 30% выше уровня до 2022 года, но на 70–80% меньше объема последних трех сезонов. В 2023/24 году ЕС импортировал 6,5 млн тонн украинской пшеницы, а в 2022/23 – 6,1 млн тонн.

    Квота на сахар составляет 100 тыс. тонн против 20 тыс. тонн до 2022 года, однако это значительно меньше прошлогодних поставок, которые превышали 500 тыс. тонн. Украинское аграрное объединение назвало эти объемы «шагом назад» и сочло их недостаточными.

    Евросоюз увеличил квоту на ячмень до 450 тыс. тонн и на мясо птицы до 120 тыс. тонн. Новое торговое соглашение между ЕС и Украиной охватывает 40 видов продукции и вступит в силу после одобрения большинством стран-членов.

    Документ предусматривает возможность для отдельных стран ЕС применять дополнительные ограничения, если внутренний рынок окажется под угрозой из-за объемов импорта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег потеряет киевский режим после отмены введенных три года назад преференций для поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС отменяются.

    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    5 июля 2025, 10:17 • Новости дня
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    СК установил командира ВСУ, приказавшего сбить Ил-76 с пленными
    @ СК РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман объявлен в международный розыск после установления его причастности к приказу о сбитии Ил-76 с украинскими пленными.

    Приказ на уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими пленными в 2024 году отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман, передает ТАСС. В Следственном комитете РФ сообщили: «Самолет был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot. Во взаимодействии с Генеральным штабом ВС РФ установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Военнослужащие, нанесшие удар по воздушному судну, исполняли незаконный приказ командира бригады Николая Дзямана и вышестоящего командования ВСУ», – заявили в СК.

    Следствие установило, что Дзяман объявлен в международный розыск и заочно обвиняется в совершении теракта. Также продолжаются действия по установлению других соучастников преступления, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.

    В пресс-службе СК уточнили, что обвинения в применении запрещенных средств и методов ведения войны предъявлены бывшему первому заместителю командующего Силами специальных операций ВСУ Олегу Нечаеву и бывшему начальнику Центра специальных операций СБУ Александру Устименко. Следствие установило, что в 2015–2019 годах они руководили украинскими вооруженными формированиями во время боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках.

    Кроме того, Следственный комитет России завершил расследование в отношении командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимира Баранюка и его заместителей. По данным следствия, в 2022 году с целью силового удержания власти в Мариуполе эти военные организовали кольцевое блокирование северной части города. Все фигуранты дела ранее были задержаны российскими военнослужащими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Украины Леонид Тимченко подтвердил, что в сбитом над Белгородской областью Ил-76 находились украинские пленные. Следственный комитет России установил, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины с помощью комплекса Patriot. Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    4 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    Глава МИД Франции вспылил из-за вопроса о поддержке нацизма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро эмоционально отреагировал на острый вопрос о поддержке украинских властей и обвинениях в нацизме.

    Во время конференции «Экономические встречи Экс-ан-Прованса», которую транслировал сайт мероприятия, министр Барро отвечал на вопросы аудитории, сообщает РИА «Новости».

    Один из участников напомнил о существовании в Киеве бульвара Степана Бандеры и задал вопрос о поддержке Францией властей на Украине, назвав их фашистскими и неонацистскими. Он также упомянул смерть бывшего офицера спецслужб Франции Эрика Денесе, который перед этим заявлял о полной ответственности Украины и европейских стран за продолжение конфликта.

    В ответ ведущий уточнил, поддерживает ли выступающий действия властей России, на что тот ответил отрицательно.  Слова слушателя вызвали неодобрение и свист в зале. Барро отреагировал на это эмоционально, повысив голос и призвав к уважению «сопротивления украинского народа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие французские СМИ игнорировали массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Французские журналисты отказывались признавать факты демонстрации нацистской символики украинцами во время их обучения во Франции.

    Одно из крупнейших французских изданий внезапно признало наличие сотен подобных случаев. Мария Захарова заявила, что Германия продолжает поддерживать киевских неонацистов и поставлять вооружение вооруженным силам Украины.

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    5 июля 2025, 09:30 • Новости дня
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    Депутат Рады заявила об истощении зенитных ресурсов Киева
    @ Yevhen Liubimov/ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ресурс зенитных установок типа «Гепард» и других в Киеве практически исчерпан, сообщила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

    Безуглая отметила, что ремонты производятся главным образом за счет самих экипажей, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что боевые команды самостоятельно ищут необходимые ресурсы для продолжения работы и часто вынуждены просить у волонтеров транспорт, который, по ее словам, мог бы предоставить город.

    Также депутат рассказала, что программное обеспечение для автоматизации обнаружения и сопровождения воздушных целей официально не принято на вооружение и используется неофициально.

    Ночью в субботу украинские СМИ  сообщили , что в Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов. Накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

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    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

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    5 июля 2025, 12:17 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    Словакия заблокировала 18 пакет антироссийских санкций
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия в очередной раз заблокировала принятие 18 пакета антироссийских санкций Евросоюза, сообщает местное агентство TASR со ссылкой на заявление МИД страны.

    В МИД Словакии подчеркнули, что страна готова к дальнейшему конструктивному диалогу с Еврокомиссией и поиску решений, отвечающих интересам граждан и бизнеса, передает «Коммерсантъ».

    Ведомство уточнило, что правительство неоднократно заявляло о невозможности поддержать новый пакет санкций без достаточных гарантий со стороны Еврокомиссии по вопросам поставок энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но не будет иметь реального эффекта.

    Премьер-министр также отметил, что Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    5 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Чувашию
    Беспилотники атаковали Чувашию
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Город Чебоксары в Чувашии подвергся атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС. Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска.

    «На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Ульяновска (Баратаевка; код ИКАО: UWLL).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Работу аэропорта Пулково ограничили. Также ограничения введены еще в нескольких аэропортах.

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    5 июля 2025, 08:29 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили и уничтожили 94 украинских БПЛА в 11 регионах России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее число аппаратов – 34 – было ликвидировано над Воронежской областью. Над Брянской областью сбили 11 БПЛА, еще по 9 – над Белгородской и Саратовской. В Новгородской области уничтожили восемь аппаратов, в Курской – шесть.

    Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Ленинградской и Орловской областями, по два – над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия. По одному аппарату было уничтожено над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС сообщило, что Чебоксары в Чувашии подверглись атаке беспилотников. В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Беспилотники также атаковали Ленинградскую область и еще ряд регионов России.

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    4 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Посол России в Берлине допустил поставку Германией Taurus Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти ФРГ отказались раскрывать перечень поставляемого Киеву вооружения, что, по мнению российского посла, увеличивает вероятность передачи ракет Taurus.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев не исключил возможность передачи Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что недавно новое правительство Германии засекретило список вооружений и военной техники, передаваемых украинской стороне. Ранее подобная информация была открытой, но теперь власти Германии объясняют засекречивание желанием не предоставлять России полезные сведения.

    В эфире телеканала «Россия-24» Нечаев заявил: «Номенклатура этой продукции пока не раскрывается, ибо в последнее время новое правительство Германии решило не предавать огласке тот реестр вооружений и военной техники, который передается Киеву». Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях нельзя исключать никаких вариантов, включая возможные поставки ракет Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обсуждает масштабную закупку 1 тыс. танков и 2,5 тыс. БМП для оснащения семи бригад НАТО на сумму около 25 млрд евро.

    Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться на Украине без космической разведки, которой Киев не располагает, а заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об обучении украинских военных и передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военных использованию ракет Taurus.

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    5 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Второй беспилотник уничтожен над Ленинградской областью
    Второй беспилотник уничтожен над Ленинградской областью
    @ Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Над Тосненским районом уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

    Дрозденко сообщил в Telegram, что атака БПЛА не привела к жертвам. Кроме того, он сообщил, что разрушений на земле не зафиксировано.

    В аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты, сообщила в Telegram Росавиация.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram сообщил, что на территории ряда муниципалитетов в регионе также «обнаружено и уничтожено несколько беспилотников». Никто не пострадал, разрушений нет.

    «В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил в Telegram губернатор Василий Анохин.

    Напомним, Дрозденко сообщал, что «силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью». Он указывал, что первый БПЛА сбили в Гатчинском округе. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

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    5 июля 2025, 03:22 • Новости дня
    Турция не стала комментировать сообщения об участии в «коалиции дронов» для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара не комментирует сообщения о том, что Турция вступила в «коалицию дронов», созданную для закупок БПЛА для Украины, заявили в администрации президента Турции.

    О том, что в «коалицию дронов» вступили Бельгия и Турция заявило латвийское министерство обороны, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», – сказали в администрации президента Турции.

    Там отметили, что Анкара неоднократно высказывала свою позицию по конфликту на Украине, эта позиция остается неизменной – Турция поддерживает «справедливый мир», для чего предпринимает «посреднические усилия». Отвечать на уточняющие вопросы в администрации не стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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    5 июля 2025, 04:04 • Новости дня
    Несколько серий взрывов произошло в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремело как минимум четыре серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    В Киеве звучали сирены воздушной тревоги, но позднее тревога была отменена, передает ТАСС.

    Напомним, накануне Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве.

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    5 июля 2025, 06:44 • Новости дня
    США пригрозили ввести пошлины в 17% на сельхозпродукцию из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    США рассматривают возможность введения 17% пошлин на сельскохозяйственную продукцию из Евросоюза, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как заявила Financial Times, это «стало резкой эскалацией торгового конфликта» Вашингтона с Брюсселем, передает РИА «Новости».

    США требуют от Брюсселя предоставить Вашингтону значительные льготы по регулированию и сократить торговый профицит Евросоюза с США. Сообщается, что эти требования были озвучены на встречах еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу в Вашингтоне в четверг, а в пятницу переданы представителям стран ЕС.

    9 июля завершается 90-дневная отсрочка введения пошлин, объявленных США. По истечении этого срока США могут ввести ответные тарифы для многих государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз начал готовиться к провалу торгового соглашения с США по пошлинам. По данным СМИ, Брюссель готов заключить соглашение с США при условии сохранения 10% пошлин на основную часть европейских товаров.

    Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию с ЕС из-за неудачных переговоров. Позднее США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля.

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    4 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов над Брянской, Смоленской и Курской областями

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение двух часов средства ПВО ликвидировали пять самолетных беспилотников, атаковавших российские регионы на западе страны.

    Силы противовоздушной обороны России в течение двух часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны РФ.

    Три дрона были сбиты на территории Брянской области, еще по одному – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Ростовской области при атаке дронов пострадал детский сад. Власти Тульской области предупредили жителей об опасности атак дронов. В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль.

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      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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