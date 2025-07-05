Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что бойцы нанесли поражение живой силе и технике механизированных и десантно-штурмовых соединений ВСУ, а также бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области.

Потери ВСУ в данном районе составили до 210 военнослужащих, три бронемашины, 11 автомобилей, пять артиллерийских орудий и три склада боеприпасов.

Также подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в Купянске, Березовке, Песчаном и Петровке Харьковской области.

Потери украинских сил в этом районе превысили 230 военнослужащих, уничтожены восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и четыре склада боеприпасов.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Резниковки, Часова Яра, Северска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Украинская армия потеряла до 140 бойцов, два пикапа, артиллерийское орудие, пусковую установку реактивной системы залпового огня хорватского производства RAK-SA-12, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Ранее МО сообщило о занятии новых позиций войсками группировки «Центр».