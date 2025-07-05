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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    16 комментариев
    5 июля 2025, 10:00 • Новости дня

    Российские военные поразили «Геранью-2» цеха ВСУ у Конотопа Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по цехам по производству беспилотников и комплектующих в районе Конотопа на Украине с применением БПЛА «Герань-2», сообщает Минобороны.

    Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» поразили объекты ВСУ по производству дронов и комплектующих к ним в районе населенного пункта Конотоп Сумской области, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что целью атаки стали именно производственные мощности для БПЛА на Украине.

    Ранее ВС России с помощью «Герани-2» уничтожили пункт наемников у базы «Меридиан».

    4 июля 2025, 12:35 • Новости дня
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям, осуществляющим разработку и производство БПЛА, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов.

    Кроме того, удары наносились по различной аппаратуре военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены.

    Всего за минувшую неделю были нанесены один массированный и пять групповых ударов, в результате которых были поражены объекты ВПК и нефтеперерабатывающие предприятия Украины, а также система управления ВСУ, станции РЛС, склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха производства, места хранения, запуска и пункты управления ударными беспилотниками. Уничтожены места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Ранее Владимир Зеленский в соцсетях сообщил, что в ночь на пятницу по целям на Украине, включая Киев, был нанесен, по его словам, один из крупнейших воздушных ударов.

    В результате ударов в Киевской области системы ПВО оказались перегружены.

    В пятницу небо над Киевом оказалось затянуто дымом из-за пожаров, жители украинской столицы жаловались на невозможность дышать.

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    4 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке

    Российские войска подошли к Константиновке в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в Донецкой народной республике.

    Как передает ТАСС, советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению населенного пункта Предтечено.

    «Наши войска вплотную подошли к Константиновке благодаря освобождению Предтечено», – привели заявление Кимаковского в агентстве.

    Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении поселка Предтечено в ДНР, что усилило позиции российских сил в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска закрепились в центральной части села Каменское на Степногорском направлении. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое в Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике.

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    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    5 июля 2025, 05:38 • Новости дня
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    Дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения в результате атаки БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников жилые дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Атака БПЛА отражена в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что никто не пострадал.

    Слюсарь сообщил об уничтожении беспилотника в Чертковском районе. «Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – заявил он в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Беспилотники атаковали Чувашию. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

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    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

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    4 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    Российские войска освободили Предтечино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Всего же за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов.

    Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, два танка, американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113. Уничтожены 14 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем в течение недели подразделения группировки «Север» в Харьковской области освободили Меловое. Было нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, бригад беспилотных систем ВСУ, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

    В Сумской области группировка продолжила продвижение вглубь обороны противника, поразив скопления живой силы и техники трех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1360 военнослужащих, пять танков, 17 бронемашин. Уничтожены 34 орудия полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области, освободив Новоукраинку и Разино.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 3180 военнослужащих, 17 бронемашин, включая два американских бронетранспортера М113, два HMMWV и три MaxxPro. Уничтожены 13 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад, полка беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, включая британскую Snatch, а также американские HMMWV и М113. Были уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 16 станций РЭБ и 28 складов с боеприпасами.

    За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Червоную Зирку в ДНР. Они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 1310 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины, 17 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.

    При этом ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, американский бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 12 артиллерийских орудий, 36 станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, матсредствами и горючим.

    За последнюю неделю средствами ПВО были сбиты семь британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, шесть американских снарядов РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», 36 управляемых авиабомб и 1172 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 978 беспилотников, 612 ЗРК, 24 124 танка и других бронемашин, 1573 боевые машины РСЗО, 26 910 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 637 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР.

    Ранее сообщалось, что российские войска выбили ВСУ из Малиновки в Запорожской области.

    До этого российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области.

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    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

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    5 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Чувашию
    Беспилотники атаковали Чувашию
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Город Чебоксары в Чувашии подвергся атаке беспилотников, сообщается в приложении МЧС. Кроме того, Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Ульяновска.

    «На территории города Чебоксары произошла атака беспилотных воздушных судов, будьте бдительны и соблюдайте меры безопасности», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Росавиация сообщила в Telegram, что временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Ульяновска (Баратаевка; код ИКАО: UWLL).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении беспилотников в Гатчинском округе и Тосненском районе. Работу аэропорта Пулково ограничили. Также ограничения введены еще в нескольких аэропортах.

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    5 июля 2025, 03:22 • Новости дня
    Турция не стала комментировать сообщения об участии в «коалиции дронов» для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара не комментирует сообщения о том, что Турция вступила в «коалицию дронов», созданную для закупок БПЛА для Украины, заявили в администрации президента Турции.

    О том, что в «коалицию дронов» вступили Бельгия и Турция заявило латвийское министерство обороны, передает РИА «Новости».

    «Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», – сказали в администрации президента Турции.

    Там отметили, что Анкара неоднократно высказывала свою позицию по конфликту на Украине, эта позиция остается неизменной – Турция поддерживает «справедливый мир», для чего предпринимает «посреднические усилия». Отвечать на уточняющие вопросы в администрации не стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения на Украину.

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    5 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Второй беспилотник уничтожен над Ленинградской областью
    Второй беспилотник уничтожен над Ленинградской областью
    @ Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Над Тосненским районом уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. БПЛА также сбиты в Воронежской и Смоленской областях.

    Дрозденко сообщил в Telegram, что атака БПЛА не привела к жертвам. Кроме того, он сообщил, что разрушений на земле не зафиксировано.

    В аэропорту Пулково сняты ограничения на полеты, сообщила в Telegram Росавиация.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram сообщил, что на территории ряда муниципалитетов в регионе также «обнаружено и уничтожено несколько беспилотников». Никто не пострадал, разрушений нет.

    «В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил в Telegram губернатор Василий Анохин.

    Напомним, Дрозденко сообщал, что «силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью». Он указывал, что первый БПЛА сбили в Гатчинском округе. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

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    4 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Посол России в Берлине допустил поставку Германией Taurus Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти ФРГ отказались раскрывать перечень поставляемого Киеву вооружения, что, по мнению российского посла, увеличивает вероятность передачи ракет Taurus.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев не исключил возможность передачи Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, передает ТАСС.

    Он отметил, что недавно новое правительство Германии засекретило список вооружений и военной техники, передаваемых украинской стороне. Ранее подобная информация была открытой, но теперь власти Германии объясняют засекречивание желанием не предоставлять России полезные сведения.

    В эфире телеканала «Россия-24» Нечаев заявил: «Номенклатура этой продукции пока не раскрывается, ибо в последнее время новое правительство Германии решило не предавать огласке тот реестр вооружений и военной техники, который передается Киеву». Дипломат подчеркнул, что в текущих условиях нельзя исключать никаких вариантов, включая возможные поставки ракет Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обсуждает масштабную закупку 1 тыс. танков и 2,5 тыс. БМП для оснащения семи бригад НАТО на сумму около 25 млрд евро.

    Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться на Украине без космической разведки, которой Киев не располагает, а заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об обучении украинских военных и передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения украинских военных использованию ракет Taurus.

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    5 июля 2025, 00:33 • Новости дня
    Силами ПВО сбиты 42 украинских беспилотника над регионами России
    Силами ПВО сбиты 42 украинских беспилотника над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО за несколько часов сбила 42 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило в Telegram, что атаки БПЛА произошли с 20.00 до 23.00 по московскому времени. 28 беспилотников сбиты над Белгородской областью, шесть – над Брянской, три – над Курской, два – над Орловской. Также по одному БПЛА сбили над территориями Смоленской, Воронежской и Тверской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской, Смоленской и Курской областями с 18.00 мск до 20.00 мск.

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    4 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили пять дронов над Брянской, Смоленской и Курской областями

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение двух часов средства ПВО ликвидировали пять самолетных беспилотников, атаковавших российские регионы на западе страны.

    Силы противовоздушной обороны России в течение двух часов уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, передает Минобороны РФ.

    Три дрона были сбиты на территории Брянской области, еще по одному – над Смоленской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, в Ростовской области при атаке дронов пострадал детский сад. Власти Тульской области предупредили жителей об опасности атак дронов. В Курской области мужчина погиб при атаке дрона на автомобиль.

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    5 июля 2025, 01:11 • Новости дня
    Беспилотник сбит над Ленинградской областью
    Беспилотник сбит над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Гатчинском округе силы ПВО уничтожили беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Силы ПВО отражают атаку БПЛА над Ленинградской областью», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Он добавил, что предупреждение об угрозе воздушной опасности в регионе остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Пулково в Петербурге временно прекратил принимать и отправлять рейсы. За несколько часов средства ПВО сбили 42 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами.

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    4 июля 2025, 20:36 • Новости дня
    ВСУ ударили по предприятию в Шебекине, есть пострадавшие

    Два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Шебекино

    Tекст: Евгения Караваева

    В Шебекино Белгородской области после атаки беспилотника на гражданское предприятие пострадали два человека, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.

    Беспилотник ВСУ атаковал гражданское предприятие в городе Шебекино, в результате чего пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Один из пострадавших мужчин доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Второму пострадавшему помощь оказали на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

    В результате атаки на территории предприятия произошла детонация и последующий пожар. Для ликвидации возгорания привлечены сотрудники МЧС под руководством начальника Главного управления МЧС Сергея Потапова.

    Власти привлекли дополнительный транспорт для подвоза воды к месту происшествия, в том числе технику из Белгорода, Белгородского района и организации «Белоблводоканал». Ситуация находится на контроле экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, пенсионерка погибла ночью в результате атаки беспилотника в селе Долотинка Ростовской области. Женщина и ребенок пострадали после детонации дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области.

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    4 июля 2025, 16:59 • Новости дня
    Пушилин заявил о применении HIMARS при ударе по Донецку

    Пушилин сообщил о гибели четырех человек при атаке HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам Дениса Пушилина, в результате атаки на Петровский район Донецка были ранены четыре человека, четверо погибли.

    Удар по Петровскому району Донецка был нанесен ракетами шрапнельного типа из РСЗО HIMARS, передает РИА Новости. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, атака произошла около полудня.

    Погибли четыре человека. Тяжелые ранения получила женщина 1961 года рождения, ранения средней степени тяжести – женщина 1958 года рождения, мужчины 1961 и 1952 годов рождения. Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые вооружения для Украины становятся законной целью для России.

    В МИД отмечали, что поставки оружия на Украину со стороны стран НАТО могут привести к эскалации конфликта, а также негативно сказываются на перспективах переговоров между Россией и Украиной. Лавров также указывал на прямое участие США и НАТО в конфликте, включая подготовку кадров на территории Британии, Германии и Италии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по поселку Трудовские на западе Донецка. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Меловое Харьковской области. Группировка «Центр» освободила Разино в Донецкой народной республике. Российские военные получили возможность выйти к Константиновке после взятия под контроль села Предтечено в ДНР.

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    Поправки в Конституцию работают на Россию

    Пять лет назад вступили в силу поправки в Конституцию России, инициированные президентом Владимиром Путиным. В их разработке участвовали различные общественные группы, а окончательное решение было утверждено на общероссийском голосовании. По оценкам экспертов, изменения в Основной закон опередили время и задали мощный вектор развития страны, позволив России защитить свой суверенитет и развиваться в условиях внешних угроз. Подробности

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    Как Россия веками спасала Армению

    Армянская политика последнего времени отмечена явными признаками русофобии и попыткой избавиться от российского присутствия на Кавказе. Это тем более удивительно, что без этого присутствия не было бы ни армянского народа, ни государства. Как Россия столетиями спасала Армению и способствовала ее процветанию? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    • Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

      Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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