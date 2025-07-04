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Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp
Стало известно о массовых жалобах россиян на сбои в мессенджерах
В различных регионах России фиксируются массовые сбои в работе Telegram и WhatsApp, затронувшие мобильные приложения, уведомления и сайты сервисов.
По данным сервиса Downdetector, на которые ссылается ТАСС, к 17:08 по московскому времени на некорректную работу Telegram пожаловались 1 838 пользователей, а на сбои в WhatsApp – 736. Наибольшее число сообщений о проблемах с Telegram поступило из Москвы, Петербурга, Московской, Белгородской и Нижегородской областей.
В случае с WhatsApp больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Московской области, Петербурге, а также в Нижегородской и Владимирской областях.
Среди пользователей Telegram 37% отметили сбои в работе мобильного приложения, 31% – в оповещениях, 20% – в работе сайта. Пользователи WhatsApp сообщили о 36% случаев общего сбоя мессенджера, 30% – нарушениях работы мобильного приложения, 27% – проблемах с оповещениями.
В детекторе сбоев отмечается, что пользователи обоих сервисов также жалуются на трудности при совершении аудио и видеозвонков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram, которые касаются в основном уведомлений и мобильного приложения.
В ночь на 22 апреля пользователи по всей стране столкнулись с перебоями в работе иностранных мессенджеров, однако связь позже была восстановлена. Пользователи WhatsApp в России также испытывают трудности, связанные со сбоями в оповещениях.