Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp

Стало известно о массовых жалобах россиян на сбои в мессенджерах

Tекст: Денис Тельманов

По данным сервиса Downdetector, на которые ссылается ТАСС, к 17:08 по московскому времени на некорректную работу Telegram пожаловались 1 838 пользователей, а на сбои в WhatsApp – 736. Наибольшее число сообщений о проблемах с Telegram поступило из Москвы, Петербурга, Московской, Белгородской и Нижегородской областей.

В случае с WhatsApp больше всего жалоб зафиксировано в Москве, Московской области, Петербурге, а также в Нижегородской и Владимирской областях.

Среди пользователей Telegram 37% отметили сбои в работе мобильного приложения, 31% – в оповещениях, 20% – в работе сайта. Пользователи WhatsApp сообщили о 36% случаев общего сбоя мессенджера, 30% – нарушениях работы мобильного приложения, 27% – проблемах с оповещениями.

В детекторе сбоев отмечается, что пользователи обоих сервисов также жалуются на трудности при совершении аудио и видеозвонков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зафиксированы массовые сбои в работе Telegram, которые касаются в основном уведомлений и мобильного приложения.

В ночь на 22 апреля пользователи по всей стране столкнулись с перебоями в работе иностранных мессенджеров, однако связь позже была восстановлена. Пользователи WhatsApp в России также испытывают трудности, связанные со сбоями в оповещениях.