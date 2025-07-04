Военкор: Поправки в Конституцию – это не только о Крыме, но и о Курилах с Калининградом

Военкор Коц: Поправки в Конституцию – это не только о Крыме, но и о Курилах с Калининградом

Tекст: Валерия Городецкая

«Есть одна поправка, которую можно пощупать уже сегодня. В 2020 казалось, что ее придумали только для Крыма. Кто ж тогда мог предположить, что через пару лет Россия снова прирастет территориями. Которые у нас уже никто не заберет», – написал военкор в своем Telegram-канале.



Он напомнил, что с с 2020 года отчуждение российских территорий запрещено Конституцией. «И у нас, просто исходя из главного закона страны, не может быть иной позиции в переговорных процессах. Крым, ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области – это неотъемлемая часть Российской Федерации», – подчеркнул Коц.



Журналист отметил, что новые регионы стали частью России не только юридически: «Донбасс и Новороссия с Россией навсегда – на уровне культурного кода, ментального и на уровне закона». Коц подчеркивает, что данная поправка касается не только новых регионов. «Неотчуждаемость территорий – это и о Курилах, и об Арктике, и о Калининграде, и о любом другом регионе, в котором нас попытаются раскачать», – пишет он.

При этом, добавляет военкор, Конституция не запрещает прирост страны новыми территориями. «Россия нигде не заканчивается», – подчеркивает Коц.

Напомним, 7 июля 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию страны. Изменения касались самых разных сфер жизни общества, начиная от защиты семейных ценностей, права на труд и медицинской помощи, заканчивая модернизацией системы всех уровней власти и усиления суверенитета. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как поправки в Конституцию работают на Россию.