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    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неумение болеть за своих ведет к нравственной порче

    Всю эту компанию иноагентов и их сторонников, конечно, не упрекнешь в отсутствии ума и сердца, однако их внутренние настройки непоправимо сбиты. В их душах тоже есть место идеалу, но романтически и поэтически они видят лишь Запад.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

    14 комментариев
    4 июля 2025, 12:00 • Новости дня

    Politico: ЕС опасается раздела энергетического рынка между Россией и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что обсуждение газопроводов «Северные потоки» между руководством России и США может привести к разделу энергетического рынка Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, в Брюсселе считают, что предмет переговоров двух стран – потенциальное влияние на энергетическую архитектуру Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Чиновник ЕС заявил: «Путин и Трамп хотят разделить европейский энергетический рынок и создать отдельные сферы влияния». По мнению европейской стороны, такие переговоры могут негативно сказаться на энергетической безопасности и самостоятельности Евросоюза.

    В статье отмечается, что подобные опасения связаны с возможными договоренностями между Россией и США по распределению влияния на поставки газа в Европу. Это может усилить зависимость ЕС от внешних игроков и ослабить его позиции на энергетическом рынке.

    В пятницу спецпосланник президента США Дональда Трампа по энергетическим вопросам Стивен Уиткофф выступил за снятие американских санкций с России в энергетической сфере.

    Ранее сообщалось, что ЕК решила ввести санкции против инфраструктуры «Северных потоков».

    3 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    Фон дер Ляйен: Страны ЕС должны взять кредиты на вооружения для Украины
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение поставок оружия киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов – повод для стран ЕС активнее поддерживать Украину вооружениями, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Решение США – это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», – цитирует фон дер Ляйен ТАСС. По ее мнению, страны Евросоюза должны взять военные кредиты и провести совместные закупки вооружений под контролем Еврокомиссии.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что если Соединенные Штаты решат прекратить поставки, это станет серьезной неудачей для Украины, Европы и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон приостановил поставки ракет для Украины. Решение затронуло ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Комментарии (19)
    3 июля 2025, 13:50 • Новости дня
    Рар объяснил требования Каллас к Китаю

    Политолог Рар: Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил»

    Рар объяснил требования Каллас к Китаю
    @ Anna Ross/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе не понимают, почему Китай одновременно сотрудничает с Западом и не придерживается «правил». Встреча Каи Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта: международная система становится многополярной, и Европа воспринимает это очень болезненно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС предъявила Пекину ряд требований.

    «Кая Каллас ведет себя как типичная еврочиновница. В этом она не отличается от Урсулы фон дер Ляйен или Анналены Бербок. Европейские политики всегда считают себя морально правыми. Они стоят на либеральных ценностях – свобода, демократия, права человека – считая их универсальным правилом. Причем другие принципы, по их версии, не должны действовать в этом мире», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Каллас не понимает, почему Китай, сотрудничая с Западом, помогает России, шантажирует ЕС редкими металлами, не придерживается западных «правил игры», добавил собеседник. «У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», – указал эксперт.

    «Однако европейцы и впредь будут упорно призывать Пекин вернутся в лоно политики «общих правил», которые на самом деле написаны Западом. Инцидент Каллас с главой МИД КНР – типичное выражение главного мирового конфликта. Международная система становится многополярной. Бывшая монополия Запада исчезает, и Европа воспринимает это очень болезненно», – заключил Рар.

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас и министр иностранных дел Китая Ван И провели в Брюсселе 13-е заседание стратегического диалога ЕС – КНР. Евродипломат подтвердила приверженность Брюсселя конструктивному взаимодействию с Пекином «для решения глобальных проблем», говорится в распространенном по итогам встречи заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

    Каллас подчеркнула важность поиска решений для восстановления баланса экономических отношений. «Она также призвала Китай положить конец своей искажающей практике, включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые представляют значительные риски для европейских компаний и ставят под угрозу надежность глобальных цепочек поставок», – сказано в тексте.

    Вместе с тем, глава дипломатии ЕС указала Китаю на якобы имеющие место «нарушения прав человека» и на «гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР». Она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества Китая с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

    Говоря о Тайване, Каллас подтвердила приверженность Евросоюза политике «одного Китая», одновременно выразив «несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво, в том числе силой или принуждением». Стороны также обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений.

    Отметим, Евросоюз пытается пойти на сближение с Китаем в вопросах торговли. К этому обе стороны подталкивает тарифная война Дональда Трампа. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли сторонам преодолеть идеологические и политические разногласия, и как подобное развитие событий отразится на отношениях между Пекином и Москвой.

    Комментарии (12)
    4 июля 2025, 11:40 • Видео
    Зеленскому отказали в самом необходимом

    Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    Комментарии (0)
    3 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Ушаков: Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы добиваться устранения причин украинского кризиса и не отступать от своих целей.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    «Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. И от этих целей Россия не отступится», – сказал он.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час. Лидеры обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Комментарии (5)
    3 июля 2025, 19:37 • Новости дня
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    Ушаков: Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронули украинский конфликт, обсудили перспективы сотрудничества в энергетике и вопросы по Сирии, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой опубликована в его Telegram-канале, Ушаков сообщил, что Путин проинформировал Трампа о том, что Россия продолжает искать переговорное урегулирование конфликта на Украине, и подчеркнул, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфронтации. В свою очередь, Трамп поднимал вопрос о необходимости скорейшего прекращения военных действий на Украине.

    Лидеры также уделили внимание развитию событий в Сирии, договорившись продолжить диалог по этой теме между Москвой и Вашингтоном. Помимо политических вопросов, обсуждались перспективные совместные проекты в сферах энергетики и освоения космоса. Проведение личной встречи в рамках разговора не обсуждалось.

    Путин поздравил Трампа с приближающимся Днем независимости США и отметил вклад России в становление американской государственности. Стороны договорились поддерживать прямую связь и готовы при необходимости возобновить общение в любой момент.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин и Трамп разговаривали почти час.

    Комментарии (5)
    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?»

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин сообщил о планах созвониться с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    «Сегодня буду разговаривать с президентом США и обязательно предложу ему воспользоваться этим материалом для того, чтобы продвигать на американский рынок», – сказал он в ходе осмотра выставки российских брендов, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о вероятности личной встречи с Трампом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль по факту сообщит, если Путин поговорит с главой Белого дома.

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    3 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США

    Военный эксперт Кнутов: США и ЕС переведут Украину на войну дронов

    Эксперт оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пентагон пересматривает военные приоритеты в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, что уже привело к уменьшению поставок оружия на Украину. Однако, как отмечает в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, России стоит учитывать непредсказуемость Дональда Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку ВСУ, пусть и не в прежних объемах.

    «Еще 5 июня глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что Штаты «не обязаны защищать весь мир», поэтому они перераспределят расходы на оборону. Он отмечал, что среди приоритетных задач администрации Трампа – защита южной границы США и обеспечение сдерживания КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Еще одно важное для НАТО событие – это саммит альянса в Гааге, который проходил в конце июня. По его итогам Вашингтону удалось добиться от членов блока повышения расходов на оборону до 5% ВВП, отметил собеседник.

    «США, получив возможность финансово влиять на НАТО и на программы закупки вооружений, дали понять, что не собираются отворачиваться от этой организации или уходить из Европы. Но вместе с тем они переключат свое военно-политическое внимание на Китай, оставив ВСУ на попечении Британии и Германии», – указал эксперт.

    «При этом поставки оружия сокращаются, и этот процесс продолжится. Дело в том, что конфликт между Индией и Пакистаном, а также 12-дневная война между Ираном и Израилем показали, что расход ракет для систем ПВО и других боеприпасов, а также количество самолетов и их защита не соответствуют тем стандартам, которые были у Пентагона», – пояснил аналитик.

    Так, в ходе эскалации на Ближнем Востоке была израсходована одна пятая всех запасов ракет для комплексов THAAD. «В итоге американцы пришли к выводу, что им нужно пересмотреть свои нормативы. Поэтому и было принято решение приостановить поставки Украине. Такой шаг – военная необходимость», – акцентировал эксперт.

    По его словам, европейцы действуют в том же ключе. «Их риторика следующая: они готовы помогать Киеву, но в первую очередь необходимо пополнить свои арсеналы. Так, Польша в три раза увеличила производство снарядов. Британия сообщила о резком увеличении производства стволов для артиллерийских орудий», – перечислил Кнутов.

    «Кроме того, Североатлантический альянс принял решение о создании своего рубежа противовоздушной обороны протяженностью 3 тыс. километров – это так называемая антидроновая стена, которая будет включать и зенитно-ракетные комплексы, станции РЭБ и РЛС, и космические спутники, а также боевые лазеры. Все это требует производственных мощностей, которых у Европы нет», – добавил собеседник.

    На этом фоне Украину переводят исключительно на дроны, отметил он. В частности, правительство Германии подписало соглашение о выделении денег для производства на Украине более 500 БПЛА с дальностью полета до 1,2 тыс. километров. Финляндия и Норвегия также заявили, что создают аппараты для ВСУ.

    Отдельного внимания заслуживает система противовоздушной обороны Украины. «Переданный Киеву ЗРК SAMP-T уже несколько месяцев не используется, потому что к нему нет ракет. Что касается комплекса Patriot, то к нему поставили порядка сотни ракет. Этого противнику хватит лишь на неделю боевых действий при интенсивных налетах», – детализировал аналитик.

    В такой ситуации Киев демонстрирует находчивость. «Украинцы развивают программу дронов-ПВО, чтобы хоть как-то прикрыть небо. Они пытаются применять аппараты против наших «Гераней». Более того, разрабатываются беспилотники с автоматами или пулеметами, которые, по задумке, станут вести огонь по целям в воздухе», – рассказал Кнутов.

    По его оценкам, традиционные средства борьбы будут исчерпаны у ВСУ через несколько месяцев. За это время США не смогут восполнить свои арсеналы, считает эксперт. Впрочем, он призывает учитывать и политику нынешнего американского лидера.

    «Дональд Трамп – человек настроения: сегодня у него заявления одного плана, а завтра – все поменялось, решения пересмотрены. Поэтому предугадать, как он поведет себя в вопросе помощи Украины, трудно. Но я думаю, что доводы Пентагона все же будут решающими, а они – против Киева», – рассуждает спикер.

    В свою очередь Европа не сможет устранить дефицит в вооружении ВСУ. «О чем бы ни просил украинский министр обороны, важно понимать: производственные мощности у всего блока НАТО не настолько большие, как аппетиты у руководства Украины», – иронично отметил аналитик. По его оценкам, Европа к концу года может построить новые предприятия или модернизировать действующие.

    «Тогда, вероятно, возрастет производство и беспилотников, и других видов оружия, и увеличатся поставки Киеву. Другой вопрос, что к этому моменту ситуация на фронте может ощутимо измениться, и точно не в пользу ВСУ. Кроме того, наша разведка отслеживает и своевременно пресекает поступления вооружения на Украину. И эта работа будет продолжаться», – заключил Кнутов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, Минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов Конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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    3 июля 2025, 22:17 • Новости дня
    Ушаков дал ответ на вопрос, кто первый на переговорах Путина и Трампа положил трубку

    Tекст: Ирма Каплан

    Вопрос журналистов о том, кто первым из лидеров – России или США – положил трубку по окончании переговоров, помощник российского президента Юрий Ушаков посчитал неподходящим, ответив сдержанно и дипломатично.

    «Даже мне трудно представить, кто первым положил трубку. <...> последними положили трубку переводчики», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг.

    Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 04:02 • Новости дня
    Ван И в беседе с Каллас объяснил важность победы России в украинском конфликте

    SCMP: Ван И заявил Каллас об опасениях переключения внимания США на Пекин

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил главе евродипломатии Кае Каллас в среду о том, что Пекин не может позволить себе поражение России в украинском конфликте, поскольку опасается, что США переключат все свое внимание на Китай, пишет SCMP со ссылкой на источники.

    Комментарий, адресованный представителю Кае Каллас, подтвердил бы то, что многие в Брюсселе считают позицией Пекина, но противоречит публичным заявлениям Китая. МИД КНР регулярно заявляет, что Китай «не является стороной» конфликта, так что некоторые представители ЕС были удивлены откровенностью высказываний Ван И», – пишет South China Morning Post (SCMP).

    Источники говорят, Ван отверг обвинение в том, что Китай материально поддерживал военные усилия России, в финансовом или военном плане, настаивая на том, что если бы так было, конфликт давно бы закончился.

    По словам источников газеты, в течение четырехчасовых переговоров на тему геополитических и коммерческих претензия, Ван едва ли не уроки истории провел и  лекции по реальной политике для Каллас, чтобы донести до нее опасения Пекина, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на Восток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава евродипломатии Кая Каллас по итогам переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И заявила о приверженности Евросоюза к конструктивному диалогу со страной и предъявила ряд требований.

    Также газета ВЗГЛЯД п политолог Рар разбирались, отчего Каллас не понимает, почему Китай не придерживается западных «правил».

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    3 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Ушаков: Путин и Трамп обсудили обмен фильмами о традиционных ценностях

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели предложение о взаимном обмене кинопродукцией, ориентированной на продвижение традиционных ценностей, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, глава российского государства отметил, что перед разговором с американским лидером он общался с представителями российского бизнеса, где была высказана идея об обмене фильмами, отражающими схожие традиционные ценности в России и США, передает ТАСС.

    «Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была в частности в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между [РФ и США] кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа», – сказал Ушаков.

    Он также сообщил, что Дональд Трамп сразу поддержал эту идею и отметил, что она ему импонирует.

    Напомним, телефонные переговоры Путина и Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Путин заявил Трампу о решимости добиваться целей на Украине. Трамп в разговоре с Путиным ставил вопрос о прекращении военных действий на Украине.

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    4 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    Орбан: Большинство граждан стран ЕС против приема Украины
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство граждан стран Евросоюза не поддержали бы присоединение Украины к блоку, если бы по этому вопросу проводилось голосование.

    Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, подчеркнул: «Большинство государств ЕС сказали бы «нет» вступлению Украины. Если мы примем в свой состав Украину, то мы примем войну. Присоединение Украины разрушит нашу экономику». Он напомнил, что в Венгрии на референдуме с участием более 2 млн человек 95% опрошенных выступили против членства Киева в Евросоюзе, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что намерен руководствоваться результатами этого голосования в переговорах с Брюсселем. Он добавил, что расширение ЕС возможно только на основе консенсуса, а потому, по его мнению, возражения Будапешта невозможно обойти. Орбан также заявил, что Венгрия остановила процесс членства Украины и не позволит обойти свое решение.

    В конце июня аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович сообщил, что присоединение Украины к Евросоюзу приведет к серьезным негативным последствиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приравнял вступление Украины в НАТО к поджогу пороховой бочки. На этой неделе подавляющее большинство участников референдума в Венгрии выразили несогласие с быстрым вступлением Украины в Евросоюз.

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    3 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали содержание следующего раунда переговоров Москвы и Киева
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не поднимали вопросы возможного нового раунда стамбульских переговоров и прекращения поставок вооружений Киеву.

    Как сообщает ТАСС, помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что в ходе телефонной беседы Владимира Путина и Дональда Трампа не рассматривались конкретные перспективы следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Ушаков заявил: «Конкретно содержание возможного третьего раунда не обсуждалось».

    Также не обсуждалась тема приостановки поставок вооружения Киеву со стороны Вашингтона. Помощник главы государства отметил, что «в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что планирует провести телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в четверг.

    Ранее президенты России и Франции впервые почти за три года провели телефонный разговор.

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    3 июля 2025, 16:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил телефонный разговор с Путиным

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что вскоре поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Поговорю с президентом России Путиным в 10.00 (17.00 мск). Спасибо!» – сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

    Ранее российский президент сообщал, что в четверг планирует совершить международный телефонный звонок с Трампом.

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    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Австралийский аналитик назвал победой России разговор Путина с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский аналитик Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia заявил, что президент России Владимир Путин поставил главу США Дональда Трампа в безвыходное положение.

    По мнению эксперта, решение Путина не отступать и не идти на уступки осложнило ситуацию для Трампа, так как тот только что приостановил поставки вооружения на Украину, передает РИА «Новости».

    Уэр отметил, что даже телеканал Fox News, поддерживающий Трампа, назвал это его неудачей. По его словам, это свидетельствует об усилении позиций России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

    Эксперт подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Трампом и Путиным можно говорить о победе России со счетом 1:0.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

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    3 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Ушаков: Путин и Трамп разговаривали почти час

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беседа президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа длилась около одного часа, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Только что закончился почти часовой очередной разговор между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и президентом США Дональдом Трампом», – цитирует Ушакова ТАСС.

    В четверг Путин анонсировал беседу с Трампом, президент США объявил о предстоящей беседе с российским коллегой в социальных сетях.

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