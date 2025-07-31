Аттракцион рухнул в Саудовской Аравии, пострадали 23 человека

Tекст: Евгения Караваева

На территории Саудовской Аравии в городе Эт-Таиф произошла авария на маятниковом аттракционе «360 градусов», в результате чего пострадали 23 человека, передает ТАСС со ссылкой на саудовскую газету Okaz.

По информации издания, во время работы аттракциона сломалась балка, к одному концу которой была прикреплена платформа для посетителей, а к другому – противовес. Инцидент произошел, когда люди находились в самой верхней точке конструкции. В этот момент противовес ударил по платформе, после чего она обрушилась на землю.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. Сейчас проводится расследование причин аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аттракцион с детьми рухнул в Дагестане.