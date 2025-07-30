На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.2 комментария
Туск спрогнозировал скорую приостановку конфликта между Россией и Украиной
Премьер Польши Дональд Туск заявил о вероятности приостановки противостояния между Россией и Украиной, указав на множество признаков возможного прекращения боевых действий.
Премьер Польши Дональд Туск поделился своим мнением о перспективах российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что существует много признаков того, что противостояние между странами может быть остановлено в ближайшем будущем.
«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», – заявил Туск.
При этом премьер не уточнил конкретных оснований для своего прогноза, оставив детали без пояснений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29. Дональд Туск заявил о задержании 32 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Премьер Польши показал коллегам в правительстве макеты боеголовок, произведенных в Польше с применением технологий 3D-печати.