Туск спрогнозировал скорую приостановку конфликта между Россией и Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер Польши Дональд Туск поделился своим мнением о перспективах российско-украинского конфликта, передает РИА «Новости». Он отметил, что существует много признаков того, что противостояние между странами может быть остановлено в ближайшем будущем.

«Есть большие шансы, и много признаков указывают на то, что российско-украинский конфликт будет по крайней мере остановлен в ближайшее время», – заявил Туск.

При этом премьер не уточнил конкретных оснований для своего прогноза, оставив детали без пояснений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул на скорую передачу Киеву истребителей МиГ-29. Дональд Туск заявил о задержании 32 человек по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Премьер Польши показал коллегам в правительстве макеты боеголовок, произведенных в Польше с применением технологий 3D-печати.