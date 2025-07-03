Пулково внедрил ИИ для ускоренного поиска утерянного багажа

Tекст: Дмитрий Зубарев

В аэропорту Пулково начали тестирование инновационных станций с использованием искусственного интеллекта для ускоренного поиска багажа, пишет РИА «Новости».

Система автоматически определяет параметры багажа, такие как цвет, материал и возможные повреждения, а также считывает данные с бирок и посадочных талонов пассажиров, что позволяет в три-четыре раза быстрее оформить документ на розыск.

Реализация решения облегчила работу сотрудников аэропорта, избавив их от необходимости вручную вносить всю информацию о потерянных вещах. Первая версия станции была доработана на основе отзывов пользователей для оптимизации процесса поиска.

Комплекс полностью интегрирован с платформой «BAGS поиск», обеспечивающей взаимодействие с другими аэропортами и авиакомпаниями по возврату багажа. За время тестирования с помощью новой технологии было обслужено около 1100 пассажиров и возвращено такое же количество утерянного багажа.

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