Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Стали известны детали гибели футболиста Диогу Жоты в Испании
В результате автомобильной аварии в провинции Самора погибли футболист «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва после того, как у их Lamborghini лопнула шина.
Автомобиль «Ламборгини», в котором ехали Диогу Жота и его брат Андре Силва, потерял управление из-за разрыва шины, сообщает ТАСС.
Авария произошла утром третьего июля в провинции Самора, когда автомобиль совершал обгон другого транспортного средства. В результате машина вылетела в кювет и загорелась. Оба находившихся внутри, Жота и Силва, погибли на месте. Daily Mail указывает, что Жота был 28 лет, его брату – 26 лет.
Португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования семье Жоты через сообщение в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), отметив: «Мы только-только были вместе в сборной, ты только-только женился. Выражаю соболезнования твоей семье, жене и детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, португальский нападающий футбольного клуба Liverpool Диогу Жота погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в испанской провинции Самора.
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