Футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП

Tекст: Дмитрий Зубарев

О гибели Диогу Жоты сообщил источник испанской газеты Marca, передает ТАСС. По информации издания, трагедия произошла в испанской провинции Самора. Вместе с Жотой погиб его брат Андре, который был игроком испанского клуба «Пеньяфьель».

Портал Zamora 24 horas уточнил, что оба брата скончались на месте ДТП. Официального подтверждения от футбольного клуба «Ливерпуль» и Федерации футбола Португалии пока не поступало.

Диогу Жота был 28 лет, он выступал за «Ливерпуль» с 2020 года и за это время провел 182 матча, забил 65 голов и сделал 26 результативных передач. В составе английского клуба он выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги. В сборной Португалии дважды становился победителем Лиги наций. Ранее Жота играл за «Атлетико», «Порту» и «Вулверхэмптон».

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