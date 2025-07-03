Шеф комиссии «по российскому влиянию» назначен главой Бюро нацбезопасности Польши

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава комиссии по изучению «российского влияния» Славомир Ценцкевич назначен директором Бюро национальной безопасности Польши, передает РИА «Новости». О его назначении сообщил избранный президент страны Кароль Навроцкий. Он отметил: «Я принял решение, что шефом Бюро национальной безопасности будет профессор Славомир Ценцкевич».

Во вторник Верховный суд Польши официально подтвердил победу Кароля Навроцкого, представляющего оппозиционную партию «Право и справедливость», на президентских выборах. Инаугурация нового главы государства намечена на 6 августа.

Ценцкевич ранее руководил комиссией по изучению «российского и белорусского влияния» с 2004 по 2024 годы. Доклад этой комиссии был засекречен сразу после завершения работы. Кроме того, Ценцкевич – доктор гуманитарных наук и историк, возглавлял военно-историческое бюро в 2016-2023 годах и входил в коллегию Института национальной памяти Польши до 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нижняя палата парламента Польши утвердила девять членов новой комиссии по расследованию так называемого «российского влияния» на польских политиков за последние 15 лет. В Варшаве обнародовали часть документов, свидетельствующих о возможном агентурном прошлом Леха Валенсы. В Польше нашли подтверждение причастности Валенсы к сотрудничеству с коммунистическими спецслужбами.