Участники программы «Время героев» встретились с наставниками

Tекст: Александра Юдина

Так, в Telegram-канале «Время героев» указано, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел встречу с участником второго потока программы «Время героев» Андреем Бровкиным.

В ходе беседы Чернышенко отметил, что важно, когда герои стремятся развиваться и вносить вклад в разные сферы, а также выразил уверенность, что Бровкин, проявив патриотизм, сможет раскрыть туристический потенциал России, способствуя популяризации путешествий по стране. Бровкин подчеркнул значимость привлечения туристов в малоизвестные регионы и развития внутреннего туризма.

Вице-премьер также поддержал стремление Бровкина применить свои навыки на благо государства. Кроме того, Чернышенко является наставником Героя России Степана Белова.

Первый вице-премьер Денис Мантуров встретился с участником второго потока программы Николаем Шпитонковым.

Мантуров выступает наставником Шпитонкова в рамках президентской кадровой инициативы. Участник заявил, что стремится получить от наставника все необходимые знания и отметил, что на первой встрече были обсуждены направления развития и ключевые аспекты стажировки в оборонном комплексе. Мантуров также является наставником кавалера трех орденов Мужества Дениса Погодина.

Герой России Олег Джафаров встретился с министром Алексеем Чекунковым для обсуждения стажировки в Минвостокразвития, которая стартует 16 июля.

Джафаров, кадровый военный и уроженец Дальнего Востока, отметил, что выбрал министерство из-за его связи с родным регионом, и выразил намерение внести вклад в развитие Амурской области, а также подчеркнул пользу стажировки под руководством Чекункова.

В Минспорте начал стажировку старший лейтенант Владислав Фролов, участник второго потока программы.

Фролов займется развитием инновационных видов спорта и подготовкой всероссийского фестиваля, а примером для него стал карьерный рост Романа Гришина, недавно назначенного руководителем Центра спортивной подготовки сборных команд России.