Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.4 комментария
Продажи новых легковых авто в России рухнули на 29% в июне
В июне продажи новых легковых автомобилей и LCV в стране сократились почти на треть по сравнению с прошлым годом, достигнув 92,6 тыс. штук.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне 2025 года уменьшились на 29% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 92,6 тыс. единиц, передает ТАСС, ссылаясь на данные Ассоциации европейского бизнеса.
Согласно отчету, сокращение продаж зафиксировано также по итогам первого полугодия 2025 года: в этот период на российском рынке было реализовано 546,4 тыс. новых легковых авто и LCV, что на 27% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Данные предоставлены АО «Паспорт промышленный консалтинг», которое является совместным предприятием «Автостата» и оператора ЭПТС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты ожидают один из самых тяжелых годов для российского авторынка в 2025 году. Аналитики предупредили о масштабных потрясениях и серьезных изменениях на рынке автомобилей. В то же время, в 2024 году в России наблюдался значительный рост выпуска легковых автомобилей.