Бывший глава ОП Башкирии получил восемь лет за фейки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор бывшему председателю Общественной палаты Башкирии Ростиславу Мурзагулову, сообщает РИА «Новости».

Мурзагулов признан виновным по уголовным делам о нарушении порядка деятельности иностранного агента и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Как установил суд, в марте 2024 года Мурзагулов, находясь за пределами страны, опубликовал на видеохостинге и в социальных сетях видеоматериалы, которые содержали поддельные сведения о спецоперации на Украине. Также в течение 2024 года он размещал публикации без обязательных пометок о статусе иностранного агента.

Суд приговорил Мурзагулова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в 250 тыс. рублей, а также лишил права заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на четыре года.

Мурзагулов был включен в реестр иноагентов Министерством юстиции в декабре 2022 года. МВД России объявило его в розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Хабарова к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Шпаку по аналогичной статье. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора за фейки о армии.