Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.2 комментария
Бывший глава ОП Башкирии получил восемь лет за фейки
Восемь лет лишения свободы назначили экс-главе Общественной палаты Башкирии Ростиславу Мурзагулову (признан иноагентом) за публикацию ложной информации об армии России.
Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор бывшему председателю Общественной палаты Башкирии Ростиславу Мурзагулову, сообщает РИА «Новости».
Мурзагулов признан виновным по уголовным делам о нарушении порядка деятельности иностранного агента и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
Как установил суд, в марте 2024 года Мурзагулов, находясь за пределами страны, опубликовал на видеохостинге и в социальных сетях видеоматериалы, которые содержали поддельные сведения о спецоперации на Украине. Также в течение 2024 года он размещал публикации без обязательных пометок о статусе иностранного агента.
Суд приговорил Мурзагулова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, штрафу в 250 тыс. рублей, а также лишил права заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на четыре года.
Мурзагулов был включен в реестр иноагентов Министерством юстиции в декабре 2022 года. МВД России объявило его в розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд заочно приговорил актера Хабарова к девяти годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах России. Московский городской суд утвердил приговор блогеру Шпаку по аналогичной статье. В 2024 году российские суды вынесли 82 приговора за фейки о армии.