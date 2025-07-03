Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.2 комментария
Депутаты приняли отставку мэра Оренбурга Сергея Салмина
Городской совет Оренбурга одобрил досрочную отставку Сергея Салмина, который с февраля 2025 года участвует в спецоперации на Украине.
Депутаты Оренбургского городского совета приняли отставку главы города Сергея Салмина, передает ТАСС. Решение было одобрено на внеочередном заседании Горсовета: тридцать один депутат проголосовал «за», один воздержался, три высказались «против». «Решение Оренбургского городского Совета принято», – заявила председатель совета Ольга Березнева.
Вопрос о прекращении полномочий главы города внесли в повестку заседания утром 3 июля. Салмин являлся мэром Оренбурга с марта 2022 года, ранее занимал должность первого заместителя главы, а также был министром физической культуры и спорта Оренбургской области.
В феврале 2025 года Салмин добровольно подписал контракт и отправился служить в зону проведения спецоперации на Украине сроком на шесть месяцев. В соответствии с уставом города, обязанности главы Оренбурга временно исполняет первый заместитель Вячеслав Объедков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Оренбурга Сергей Салмин принял решение отправиться добровольцем в зону спецоперации.