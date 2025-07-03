После взрыва склада фейерверков в Калифорнии пропали семь человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Не менее семи человек числятся пропавшими без вести после взрыва и последовавшего пожара на складе фейерверков в округе Йоло в Калифорнии, передает ТАСС

По данным совместного пресс-релиза администрации округа и департамента лесного хозяйства и пожарной охраны, возгорание на объекте до сих пор не ликвидировано полностью, поэтому жителям соседних районов рекомендовано сохранять эвакуацию.

В пресс-релизе отмечается: «Семь человек остаются пропавшими без вести. Спасатели и следователи усердно работают с владельцем объекта над тем, чтобы установить местонахождение этих лиц». Для мониторинга территории происшествия используются беспилотники.

Владелец склада имел официальную лицензию на хранение пиротехники. В департаменте подчеркивают, что подобные инциденты происходят крайне редко, так как склады фейерверков обязаны соответствовать строгим требованиям не только Калифорнии, но и федерального законодательства США.

Взрыв, который стал причиной пожара, произошел в среду. Причины случившегося устанавливаются, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Йоло на складе фейерверков прогремел мощный взрыв, после чего был объявлен режим эвакуации в радиусе 1,6 км. На складе под Екатеринбургом ранее начала взрываться пиротехника. В Уфе пожарные локализовали возгорание на складе фейерверков.