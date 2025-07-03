В Томске житель бросил муляж гранаты в авто ДПС после спора

Tекст: Александра Юдина

По предварительным данным, ночью 29 июня экипаж ДПС остановил автомобиль местного жителя, который не согласился с требованием пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения и получил протокол по статье 12.26 КоАП РФ, передает РИА «Новости».

Следствие пояснило, что мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, бросил в салон патрульного автомобиля муляж гранаты Ф-1, схожий с боевой версией, чтобы воспрепятствовать действиям сотрудников ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый сотрудничает со следствием и подтвердил свою причастность. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее двое инспекторов ДПС пострадали при умышленном наезде на их авто в Якутске.