Итоги первого чемпионата среди участников СВО «Абилимпикс» подвели в Казани

Tекст: Антон Антонов

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда, а такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс» мотивируют героев специальной операции.

«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении – делаем то, что востребовано у наших ветеранов», – сказала Цивилева.

«Сегодняшний финал – это не только признание достижений героев, но и яркое напоминание о том, что возможности человека безграничны», – заявила Цивилева в Telegram.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил участников чемпионата. «Российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За десять лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил Президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях», – заявил он.

Соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям. 79 человек из 37 регионов «стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью», подчеркнул Чернышенко. «Они показывали умения в 15 компетенциях – творческих и технических: от массажа и вокала до программирования и ремонта», – сообщает фонд «Защитники Отечества» в Telegram.

В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли: Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, Москва.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что в регионе постарались создать максимально комфортные условия для проведения мероприятия. Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.

В торжественной церемонии также приняли участие замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, депутат Госдумы Татьяна Ларионова, члены правительства Татарстана и Общественной палаты, координатор комиссии по формированию государственной кадровой политики «Живи и работай в России» партии «Единая Россия» Ирина Жуковская.

Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проводился в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организаторы – Минпросвещения России и правительство Татарстана при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный оператор – Центр развития профессиональных компетенций Татарстана, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».