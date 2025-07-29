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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа бесславно покидает мировую сцену

    Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.

    3 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему западный мир не может быть идеологически единым

    Отсутствие универсалистских претензий – сильное конкурентное преимущество Глобального Юга, а также России, которая не в географическом, а в геополитическом и отчасти культурном смысле теперь тоже, как ни странно, Юг.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 10 тезисов об экономике данных из зала ожидания

    Либо страны развивают собственные технологии обработки данных (как Россия и Китай), либо становятся технологическими колониями (как Украина). Третьего не дано. Нейтралитета в экономике данных не существует.

    4 комментария
    29 июля 2025, 14:15 • Новости дня

    Песков прокомментировал реакцию ФРГ на модернизацию ВМФ России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления президента России Владимира Путина о развитии Военно-морского флота – это еще одно напоминание Германии о возможностях России обеспечивать свою безопасность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Такой комментарий Песков дал на брифинге, отвечая на вопрос о реакции властей ФРГ и возможном влиянии слов Путина на позицию германских военных, передает ТАСС.

    «По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечению нашей безопасности, интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика», – сказал он.

    Напомним, президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России продолжит получать современную технику и что экипажи всех видов флота усилят боевую подготовку.

    Берлин заявил, что внимательно следит за намерениями Москвы модернизировать Военно-морской флот и одновременно усиливает собственные военно-морские силы.

    28 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    Медведев назвал ультиматумы Трампа шагом к войне
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока для перемирия между Россией и Украиной, подчеркнув опасность подобных ультиматумов.

    Медведев заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов», передает РИА «Новости». По его словам, Трамп поставил России срок в 50 дней для достижения перемирия с Украиной, а теперь начал говорить о сокращении этого периода до 10 дней.

    «Трамп играет с Россией в игру ультиматумов: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия – это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо!» – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, он установит «новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня», так как «нет смысла ждать».

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    28 июля 2025, 14:37 • Новости дня
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    Посольство России осудило высказывания посла Германии о Курилах
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское посольство в Японии резко отреагировало на визит посла Германии Петры Зигмунд в Немуро, подвергнув критике ее заявления по Южным Курилам.

    В заявлении российской дипмиссии отмечается, что Зигмунд фактически солидаризировалась с «местными реваншистами» и позволила себе неприемлемые высказывания по теме южных Курильских островов, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что представитель ФРГ «в свойственной западному меньшинству бесцеремонной манере попыталась влезть в вопросы, не касающиеся ни ее лично, ни государства, которое она представляет». Особое внимание было уделено тому, что поездка и заявления прозвучали в год 80-летия Победы во Второй мировой войне, после которой, как напомнили в посольстве, союзники по «оси» теперь пытаются выставить себя жертвами, игнорируя собственные военные преступления.

    «Вынуждены вновь напомнить тем, кто страдает исторической амнезией, что южные Курильские острова стали неотъемлемой частью территории нашей страны на абсолютно законных международных основаниях по итогам Второй мировой войны. Это среди прочего зафиксировано в Уставе ООН. Российской суверенитет над этими землями незыблем и не подлежит сомнению», – заявили в посольстве.

    Город Немуро находится на крайнем северо-востоке Хоккайдо и напрямую обращен к южной части Курил, где расположены музей и объекты, связанные с японской кампанией за «возвращение северных территорий».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о смене курса Японии на конфронтацию с Россией.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    28 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Правительство РФ решило закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной

    Россия решила закрыть 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
    @ Максим Захаров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские власти приняли решение прекратить работу 20 пограничных пунктов, ранее действовавших по соглашению с Киевом, начиная с августа текущего года.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. Согласно документу, с 1 августа 2025 года закроются 20 пунктов пропуска, созданных в соответствии с соглашением между правительствами России и Украины от февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и семь железнодорожных переходов.

    «Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению», – говорится в распоряжении.

    В списке в том числе также фигурируют погранпереходы, которые после вхождения в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов перестали быть пунктами пропуска на границе России и Украины.

    В июне стало известно, что между Россией и Китаем появится первый пограничный пост на канатной дороге.

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    28 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    Сбер и VK начали внедрять антифрод для защиты пользователей MAX
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сбер и разработчик мессенджера MAX VK начали совместную работу по внедрению антифрод-технологий в национальный сервис.

    Эксперты Сбера намерены предоставить технологическую базу и свой опыт для выявления подозрительных транзакций и звонков в MAX, говорится в пресс-релизе VK.

    Антифрод-команды обеих компаний уже реализуют пилотные проекты, по итогам которых может быть принято решение о более глубокой интеграции сервисов и совместном взаимодействии операционных отделов. Технологии Сбера, по заявлению компаний, способны выявлять не только мошенников, но и людей, находящихся под их влиянием, а также блокировать подозрительные операции до перевода средств.

    В рамках сотрудничества планируется также тестировать инновационные онлайн-инструменты раннего выявления мошенничества, что должно повысить уровень защиты пользователей MAX до уровня, сравнимого с банковским.

    Ранее платформа MAX усилила собственные меры безопасности за счет внедрения системы мониторинга, разработанной инженерами VK.

    Напомним, правительство определило цифровую платформу MAX национальным мессенджером, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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    28 июля 2025, 17:04 • Новости дня
    Трамп назвал новый срок для урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении установленного им срока для достижения договоренностей между Россией и США по Украине до 10-12 дней.

    Такое решение он озвучил после встречи с премьер-министром Британии Киером Стармером в Тернберри, передает ТАСС.

    «Я установлю новый срок в 10-12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать», – сказал Трамп. По его словам, предыдущий срок в 50 дней был «проявлением щедрости» со стороны США, однако за это время «не видно прогресса» в урегулировании кризиса.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. После этого котировки российских акций изменили динамику на отрицательную.

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    28 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал из-за заявлений Трампа по Украине

    Рынок акций России упал после заявлений Трампа по Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки российских акций изменили динамику на отрицательную после слов президента США Дональда Трампа о сокращении сроков на достижение перемирия на Украине.

    За несколько минут до выступления индикатор рынка показывал прирост на уровне 0,2%, передает РИА «Новости».

    К 15:11 по московскому времени индекс Московской биржи снизился на 0,94%, опустившись до 2 746,24 пункта.

    Ранее Трамп заявил, что намерен уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

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    28 июля 2025, 21:06 • Новости дня
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    Расширен список противопоказаний для получения водительских прав
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    С 1 сентября в России вступят в силу обновленные медицинские противопоказания для получения водительских прав, в перечень которых включены новые заболевания.

    Обновления в списке медицинских противопоказаний для вождения начнут действовать с 1 сентября, сообщает kp.ru. Теперь, кроме психических заболеваний, к ограничениям отнесены «общие расстройства психологического развития», такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также вместо конкретной ахроматопсии в перечне появилось более общее понятие – «аномалии цветового зрения».

    Психиатр Дмитрий Стежков пояснил, что каждое заболевание может проявляться по-разному. По его словам, «лечащий врач в состоянии оценить, представляет он опасность или нет. В том числе – можно ли ему управлять автомобилем». Стежков отметил, что добавление новых диагнозов в список противопоказаний является скорее формальностью, а окончательное решение остается за специалистом.

    Ранее в перечне противопоказаний значились четыре пункта: психические заболевания, психические расстройства, эпилепсия и болезни глаз, включая слепоту и ахроматопсию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интерес к сверхъестественному иногда сопровождает шизотипическое расстройство личности. Антидепрессанты раньше вызывали опасения, но сейчас их часто принимают легкомысленно, что может привести к обострению состояния или даже трагическим последствиям.

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    28 июля 2025, 15:08 • Новости дня
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    В Москве начали замену скульптуры «Большая глина № 4» Фишера
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Болотной набережной в столице приступили к демонтажу известной арт-скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4».

    Временная инсталляция «Большая глина № 4» будет заменена другой художественной работой, подготовка к установке уже стартовала на спуске к Водоотводному каналу, сообщается в Telegram-канале Дома культуры «ГЭС-2»

    «Фишер запечатлел простой жест, знакомый с детства, – касание материала, из которого позже будет создано нечто новое. А что происходит после первого творческого импульса? Ответом на этот вопрос станет художественная работа, которая заменит «Большую глину № 4», – говорится в публикации.

    В «ГЭС-2» отметили, что демонтаж скульптуры и монтаж нового арт-объекта – часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития прилегающей территории.

    Скульптура Урса Фишера, установленная четыре года назад, представляла собой увеличенные кусочки глины, выполненные в алюминии, и символизировала процесс творчества и миссию Дома культуры – давать возможность каждому творить.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера «Большая глина № 4» в Москве.

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    28 июля 2025, 19:45 • Новости дня
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    Bloomberg назвал доставку ядерного оружия США в Британию сигналом России
    @ US Air Force

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отправил авиабомбы B61-12 на базу Лейкенхит в Британии, что рассматривается как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО, пишет Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на данные из открытых источников сообщило, что 16 июля военно-транспортный самолет C-17 ВВС США перевез тактическое ядерное оружие с базы Киртланд в США на базу Лейкенхит в Британии, передает ТАСС.

    «Существуют веские основания полагать, что США вернули ядерное оружие в Великобританию», – приводит агентство слова директора проекта по ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена.

    Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберке отметил, что включенные транспондеры во время перелета должны были продемонстрировать Москве, что США не снижают ядерное присутствие в Европе, говорится в материале.

    По информации британского портала UK Defence Journal, это первая доставка тактических авиабомб B61-12 в Британию с 2008 года. Издание отметило, что возвращение вооружения отражает «сдвиг в ядерной стратегии НАТО из-за роста напряженности с Россией».

    Ядерное оружие хранилось на базе Лейкенхит с 1949 года и было вывезено только 17 лет назад. Сейчас британские ядерные силы размещены на четырех субмаринах Vanguard с ракетами Trident II (D5).

    Премьер-министр Кир Стармер ранее объявил о планах приобрести у Вашингтона двенадцать истребителей F-35A, способных нести B61-12, первые из которых Британия получит к концу десятилетия.

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    29 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

    Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев

    В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Берлин работает над изменением законодательства в части пособий для неработающих приезжих, в частности, иждивенцев с Украины. В случае принятия закона часть из них будет вынуждена пойти на работу, а другие отправятся восстанавливать родину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее в Берлине призвали отменить соцпособия для украинских мужчин призывного возраста.

    «Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    «Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

    «Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

    Таким образом, по словам политика, призыв Майера отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

    «Эти меры также поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», –  спрогнозировал аналитик.

    «По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года», – резюмировал Гердт.

    Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

    По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты.

    Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

    Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики.

    Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков.

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    28 июля 2025, 17:39 • Новости дня
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    Трамп заявил об утрате интереса к переговорам с Россией по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в ходе визита в Шотландию, что больше не слишком заинтересован в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    «Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Президент США подчеркнул, что не ожидал такого развития ситуации по Украине и надеялся достичь соглашения. Однако он не исключил, что возможность для договоренности еще существует. «Возможно, это все еще произойдет», – допустил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил о намерении уменьшить ранее обозначенный им 50-дневный срок для достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    29 июля 2025, 04:58 • Новости дня
    В ХСС призвали прекратить выплаты «бюргергельда» украинским мужчинам в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Христианско-социальном союзе (Бавария) выступили с инициативой отменить выплаты «бюргергельда» для украинских мужчин призывного возраста, находящихся в Германии, пишет Bild.

    Внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза Штефан Майер заявил, что украинские мужчины призывного возраста не должны получать в Германии гражданские пособия, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По мнению Майера, этим лицам следует либо устраиваться на работу в Германии, либо нести службу на Украине. «Если почти 151 тыс. украинцев в возрасте от 18 до 63 лет получают у нас пособия, то что-то не так», – сказал он.

    Bild уточняет, что с начала российской спецоперации на Украине в Германию прибыли более 304 тыс. украинцев призывного возраста, из которых почти половина оформлены на получение «бюргергельд».

    Гражданское пособие («бюргергельд») в Германии предназначено для потерявших работу или оказавшихся в тяжелом положении граждан и резидентов. Размер выплаты выше базовой помощи для беженцев на 103 евро и дает ряд преимуществ, включая право на посещение языковых курсов и медицинскую страховку, оплачиваемую государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из Европы появляются все больше сигналов о том, что местные жители и элиты начинают воспринимать Украину как источник постоянных проблем. Жители Германии выразили одобрение планам по снижению размера выплат украинским беженцам, которые сейчас получают гражданские пособия на особых условиях.

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    28 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров отметил помощь КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россию и КНДР связывают десятилетия боевого братства, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов».

    Он особо отметил помощь Пхеньяна в освобождении Курской области от украинских неонацистов, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Россия обладает большим числом партнеров, союзников и единомышленников по всему миру. По его словам, ближайшим союзником на востоке для России остается Корейская Народно-Демократическая Республика. «Мы помогали обрести независимость нашим корейским соседям, они нам помогли освободить Курскую область от украинских неонацистов», – заявил Лавров.

    Министр также выделил Республику Беларусь в качестве основного союзника России на Западе.

    Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии, посвященной солдатам КНДР, погибшим в Курской области, в годовщину военного договора с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в боях за Курскую область бойцы КНДР показали национальный характер.

    Комментарии (3)
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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Что даст армии «перспективная цифровая инфраструктура»

    Новая автоматизированная система управления войсками (АСУВ) разрабатывается в России, и ее фрагменты уже показаны руководству Минобороны. Каким образом подобные системы работают в странах НАТО, насколько сегодня в зоне СВО автоматизированы связь и командование, и какое значение имеет АСУВ для победы в бою? Подробности

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    Европа согласилась на феодальное подчинение США

    «Это черный день, когда альянс свободных народов, объединившийся для утверждения своих общих ценностей и защиты своих общих интересов, смиряется с подчинением»». Такими словами политики и эксперты оценивают экономическое соглашение, достигнутое между Европой и Соединенными Штатами. Почему Трампу удалось на этих переговорах продавить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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