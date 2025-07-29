Песков прокомментировал реакцию ФРГ на модернизацию ВМФ России

В Германии объяснили призыв к отмене пособий украинцам

Политик Гердт: Германия готовится отменить пособия для украинских иждивенцев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Отношение немцев к украинцам радикально поменялось. Если в 2022 году мы проявляли заботу и желание помочь «попавшим в беду», то теперь явствуют недоверие и осуждение потребительского отношения к приютившей стране», – пояснил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

«Я лично знаю примеры, когда украинские мужчины, якобы спасающиеся от горя и лишений, ездят на Украину и подолгу там бывают. Они отдыхают, тратят немецкие деньги, а потом снова возвращаются в ФРГ жить на пособия и не работать», – посетовал политик.

«Часть украинцев нашла работу и поступает честно. Но немало и тех, кто приехал, чтобы беззаботно жить за счет немецких налогоплательщиков. Они получают пособия и подрабатывают, участвуя в каких-нибудь серых схемах по продаже чего-либо. Некоторые даже уходят в откровенно криминальные сферы», – указал он.

Таким образом, по словам политика, призыв Майера отражает актуальный запрос немецкого общества, касающийся не только украинцев, но и других иждивенцев. «Берлин сейчас работает над отменой «бюргергельда» и введением дополнительных фильтров для приезжих. Если человеку трижды предложили работу, а он отказался, его лишают пособия. Но оставлять таких людей в Германии – значит, способствовать росту криминала. Поэтому их будут выселять», – продолжил собеседник.

«Эти меры также поспособствуют росту уважения у приезжих к приютивший их стране. В итоге часть украинцев пойдет на официальную работу в Германии. Остальные отправятся искать «добрые» страны, а также примутся торговать гуманитарной помощью. Впрочем, некоторые вернутся на родину восстанавливать ее после боевых действий», – спрогнозировал аналитик.

«По моему опыту, внесение соответствующих изменений в законодательство занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Но учитывая приоритетность вопроса, думаю, Берлин проведет эти реформы в течение года», – резюмировал Гердт.

Ранее внешнеполитический эксперт Христианско-социального союза (ХСС) Штефан Майер призвал лишить проживающих в ФРГ украинских мужчин призывного возраста (от 18 до 63 лет) социального пособия – так называемого «бюргергельда». «Эти люди должны либо работать в Германии, либо нести военную службу на Украине», – сказал спикер.

По данным Bild, с начала СВО с Украины в Германию прибыло более 304 тыс. мужчин призывного возраста (по состоянию на июнь), из которых половина получает ежемесячные выплаты.

Размер «бюргергельда» зависит от региона, в среднем он равен 882 евро. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, общий объем средств превышает 1,3 млрд евро в год. В пакет входят стандартные пособия, компенсация расходов на жилье и на дополнительные нужды, а также единовременные выплаты.

Ранее немецкие органы безопасности и польские пограничники сообщили, что украинцы для побега из своей страны используют «трюк с грузовиками» – получают поддельные права и отбывают за границу как дальнобойщики.

Однако посольство Украины в Берлине не видит в этом никаких проблем. «Было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Их проживание за границей не запрещено. Значительная их часть состоит в системе воинского учета», – говорится в комментарии диппредставительства.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что из Европы приходит все больше сигналов о том, что местное население и элиты начинают рассматривать Украину не как форпост против России, а как источник постоянных проблем и головной боли. Это показывают и социологические опросы и, главное, заявления и действия европейских политиков.