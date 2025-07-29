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Российского чемпиона по джиу-джитсу отстранили от Всемирных игр по доносу украинцев
Семикратный чемпион мира по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец не примет участия во Всемирных играх в Китае после решения IWGA на основании информации от украинской стороны.
Семикратному чемпиону мира по джиу-джитсу Дмитрию Бешенцу отказали в участии во Всемирных играх в Китае, пишет ТАСС.
По словам президента Российской федерации джиу-джитсу Георгия Куковерова, основанием для отстранения стали материалы, которые поступили в Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA) от украинской стороны.
Куковеров рассказал: «У Международной федерации джиу-джитсу, которая является членом IWGA, нет никаких претензий к Бешенцу. Однако такие претензии неожиданно возникли к нашему спортсмену со стороны комитета по соответствию IWGA, который следит за тем, соответствуют ли российские атлеты критериям нейтрального статуса, выработанным МОК». Украинцы указали, что Бешенец подписан в соцсетях на «Путин – наш президент» и «Вежливые люди», а также направили фото, где ученики спортсмена стоят на фоне баннеров с символикой «Динамо» и «Воронеж – родина ВДВ», некоторые надписи на скриншотах были на украинском языке.
Как отмечает Куковеров, китайский оргкомитет к решению не причастен. Бешенец был единственным российским спортсменом, заявленным на турнир по джиу-джитсу, и теперь россияне не выступят в этом виде на Всемирных играх. Куковеров подчеркнул, что в очередной раз политика вмешалась в спорт.
Дмитрию Бешенцу 41 год, он последний раз выигрывал чемпионат мира в 2023 году в Улан-Баторе, а также побеждал на Всемирных играх боевых искусств в 2013 году в Петербурге и завоевал серебро на Всемирных играх в Колумбии. Соревнования в Ченду пройдут с 7 по 17 августа.
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